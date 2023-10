La mamma è di Livorno ma la bimba nasce a Pisa, nonne litigano in ospedale: rissa placata dalla polizia Due nonne hanno litigato furiosamente nel giorno della nascita della loro nipotina avvenuta presso l’ospedale di Pisa. La mamma della piccola, originaria di Livorno, aveva scelto di farla nascere a Pisa con parto cesareo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba nata a Pisa ha fatto litigare furiosamente due nonne, tanto da richiedere l'intervento della polizia presso l'ospedale Santa Chiara. La mamma della neonata era arrivata da Livorno fino all'ospedale di Pisa per far nascere la sua piccola. La nonna materna sarebbe arrivata in reparto già arrabbiata, non condividendo la "scelta" della figlia di far nascere la bimba nell'ospedale di Pisa.

La donna era arrivata in ospedale con alcune lievi complicanze e i medici hanno portato avanti un parto cesareo effettuato tramite un'operazione chirurgica andata a buon fine. La nonna della bimba, oltre al nervosismo dovuto al fatto che la nipotina fosse nata a Pisa, si è mostrata fin da subito arrabbiata perché era stata l'ultima a sapere del parto avvenuto.

Mentre la famiglia della neo-mamma accorreva in ospedale, infatti, nessuno avrebbe avvisato la nonna materna che da Livorno è arrivata come una furia nel nosocomio di Pisa, pronta a prendersela con la consuocera che aveva consigliato al padre della bimba di farla nascere a Pisa.

Le due nonne hanno quindi iniziato a litigare furiosamente, tanto che nel nosocomio è stato richiesto l'intervento della polizia, arrivata sul posto con una volante. La situazione è tornata apparentemente normale e la zuffa è stata placata dagli agenti intervenuti.

Le due nonne sono riuscite a mettere da parte le ostilità per il resto della giornata e si sono concentrare esclusivamente sulla neonata. La piccola, insieme alla madre che era ancora ricoverata in ospedale dopo il cesareo, è in ottime condizioni di salute.

Mamma e figlia torneranno presto a casa dopo le dimissioni dall'ospedale che potrebbero arrivare nelle prossime ore. La piccola sarà scortata dalle due nonne, che ancora una volta dovranno imparare a mettere da parte le rivalità territoriali per il bene della bimba.