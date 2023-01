La mamma di Valentina, travolta e uccisa sull’A2: “Se vi chiedono soldi per funerale è una truffa” Francesca, mamma della bambina di 10 anni investita e uccisa il 5 gennaio lungo l’autostrada A2: “Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente, è una truffa, noi non abbiamo bisogno di niente”.

A cura di Davide Falcioni

Valentina con la mamma in una foto pubblicata su Facebook

"Non approfittate a fare raccolte su mia figlia. Noi non abbiamo bisogno di niente, Vale ha la sua famiglia e i suoi compagni di scuola e la nostra associazione Jasmin’s cinema moda and dance che stanno pensando a tutto. Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente, è una truffa, noi non abbiamo bisogno di niente".

A scriverlo, in un post pubblicato sui social network, è stata Francesco, mamma di Valentina, la bambina di 10 anni morta la sera di giovedì 5 gennaio investita da un'auto sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Bagnara. La donna ha denunciato così un tentativo di speculare su una tragedia che ha sconvolto la sua famiglia e suscitato commozione in tutta la comunità.

L'incidente è avvenuto la sera della vigilia dell'Epifania, nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra. Stando a quanto ricostruito, Valentina viaggiava insieme ai suoi familiari quando un guasto alla loro autovettura li ha costretti a sostare sulla corsia di emergenza.

Superato lo svincolo di Scilla, il conducente dell’auto si è accorto infatti che dal cofano fuoriusciva del fumo e ha quindi deciso di fermarsi sulla corsia d’emergenza. La bambina sarebbe scesa dall'auto dal lato sinistro e in quel momento è sopraggiunta un’auto, una Renault Clio, che ha centrato la piccola, morta sul colpo.

Sul posto intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Sul posto anche la polstrada per i rilievi del caso. Indagini sono in corso per definire con esattezza la dinamica del tragico incidente. L’automobilista alla guida della Renault è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto per consentire all’uomo di farsi assistere da un legale.

"Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo, la mia vita non ha più senso senza te", ha scritto nelle immediatezze della tragedia – sempre sui social – la mamma Francesca, ma sono stati centinaia di altri i messaggi di solidarietà ricevuti.