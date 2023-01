Bimba travolta sull’A2, il dolore della mamma di Valentina: “La mia vita non ha più senso senza te” Valentina, 10 anni, è morta in un incidente all’altezza dello svincolo della A2 “Bagnara Calabra- Piani della Corona”: fermi sulla corsia d’emergenza per un guasto, la bambina è scesa ed è stata travolta da un’auto. Su Facebook il dolore della madre.

A cura di Susanna Picone

Valentina con la mamma in una foto pubblicata su Facebook

"Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo…la mia vita non ha più senso senza te": poche parole affidate a Facebook, su una pagina piena di foto e video con sua figlia, per esprimere il dolore per quanto accaduto due giorni fa. Quando in un terribile incidente stradale a Bagnara Calabra Valentina, una bambina di dieci anni appena, è rimasta uccisa.

È la sua mamma, Francesca, a condividere il suo dolore sui social, pubblicando una foto con sua figlia. Centinaia i messaggi di affetto e vicinanza sotto al post della donna: "Non ci sono parole, per descrivere il dolore. Buon Viaggio piccolo angelo. Condoglianze”, scrive una persona. “Non riesco a esprimere le parole per un dolore così innaturale e tragico”, si legge in un altro commento.

La bambina, originaria di Reggio Calabria, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto giovedì sera all'altezza dello svincolo della A2 “Bagnara Calabra- Piani della Corona”, direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, Valentina viaggiava insieme ai suoi familiari quando un guasto alla loro autovettura li ha costretti a sostare sulla corsia di emergenza.

Superato lo svincolo di Scilla, il conducente dell’auto si è accorto infatti che dal cofano fuoriusciva del fumo e ha quindi deciso di fermarsi sulla corsia d’emergenza. La bambina sarebbe scesa dalla vettura dal lato sinistro e in quel momento è sopraggiunta un’auto, una Renault Clio, che ha centrato la piccola, morta sul colpo.

Sul posto intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso. Indagini sono in corso per definire con esattezza la dinamica del tragico incidente. L’automobilista alla guida della Renault è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto per consentire all’uomo di farsi assistere da un legale.