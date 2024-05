video suggerito

La invita a cena di lavoro poi la stupra: imprenditore arrestato per violenza sessuale di gruppo Un imprenditore 36enne di Savona è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna che aveva invitato a casa con il pretesto di una cena di lavoro.

A cura di Davide Falcioni

Un imprenditore ligure di 36 anni è stato arrestato ieri dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna che aveva invitato a una cena di lavoro. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata per l'uomo, che ha precedenti con la giustizia.

Le indagini, coordinate dalla Procura, si riferiscono a fatti avvenuti nel maggio dell'anno scorso ai danni di una donna che, con il pretesto di un'offerta di lavoro, era stata invitata a cena nell'abitazione dell'arrestato, titolare di una ditta. La donna aveva accettato l'invito, che le era stato fatto pervenire con la rassicurazione che vi sarebbero state altre persone, ma nel corso della serata l'imprenditore 36 ben presto avrebbe mostrato le sue vere intenzioni e abusato sessualmente di lei con la complicità di un altro uomo.

Le complesse attività investigative avevano consentito ai poliziotti di accertare e ricostruire l'accaduto e i due erano già stati deferiti per violenza sessuale di gruppo aggravata. Il gip, sulla base degli ulteriori riscontri investigativi ed il pericolo di reiterazione del reato, ha emesso il provvedimento restrittivo eseguito nella giornata di ieri, sabato 4 maggio.