La follia No vax: “Corona party” a Bolzano per infettarsi e avere il Green pass Una tendenza veicolata dalle vicine Germania e Austria. L’obiettivo dei partecipanti è guarire dalla malattia e ottenere la certificazione verde senza doversi vaccinare.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre l'Austria annuncia il nuovo lockdown in seguito all'aumento dei contagi Covid e in Germania scatta il modello 2G, che consentirebbe di ottenere il Green Pass solo a chi è guarito dal Covid o si è vaccinato, in Italia proprio dai due Paesi vicini arriva la moda di nuovi "Corona party". Pare infatti che a Bolzano diversi ragazzi abbiano preso parte a delle feste in cui "giovani, anche di età scolare – dice Patrick Franzoni, coordinatore dell’unità anti Covid di Bolzano, tutti No vax, incontrano – i positivi cercando di acquisire l’infezione" così poi da ottenere il Green pass in quanto guariti, senza doversi vaccinare. A confermarlo è Patrick Franzoni

Non si rendono conto che il virus è pericoloso anche nei bambini e nei giovani".

Questi party sarebbero avvenuti nelle scorse settimane in diverse zone dell’Alto Adige (dove è già emergenza per i posti letto e dove i contagi continuano a salire). "Ci sono conseguenze a lungo termine e anche i giovani possono finire in ospedale", ha concluso Franzoni.

La situazione Covid in Austria

In Austria, un uomo di 55 anni è morto proprio dopo essersi infettato durante un “Corona Party”, mentre alcuni 30enni, reduci da queste assurde feste, ora soffrono di Long Covid. La situazione è particolarmente preoccupante in Alta Austria e Salisburgo, nel Paese è già stato imposto un lockdown di dieci giorni. Quel che è certo è che tra le cause del boom dei contagi in Austria pesa il numero elevato di no vax e che porta il numero dei vaccinati a un "tasso vergognosamente basso", secondo le parole del cancelliere austriaco Alexander Schallenberg. Una situazione che ha spinto il Governo ad annunciarne l'obbligo.