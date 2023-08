La figlia rompe un piatto e trovano 20 euro in più sul conto, il ristorante: “Addebito legittimo” Una donna ha raccontato a Fanpage.it di aver trovato l’addebito del costo del piatto rotto solo al momento del conto in un locale di Maratea. La titolare: “Chi rompe, paga”.

A cura di Eleonora Panseri

"La sera del 22 agosto siamo andati a cena in un ristorante, avvisando prima che saremmo stati io, mio marito e una bambina di 15 mesi. La bimba era irrequieta e accidentalmente ha fatto cadere un piatto, rompendolo. Siamo rimasti sorpresi perché al momento del conto abbiamo visto che nella ricevuta era stata aggiunta l'indicazione del piatto rotto senza che ci fosse stato detto prima. Non ci è davvero mai capitato per questo lo abbiamo segnalato perché ci siamo rimasti davvero male".

Questa è stata l'esperienza raccontata a Fanpage.it da una donna che martedì scorso era in vacanza a Maratea, in provincia di Potenza, con la famiglia. "A noi hanno detto che si trattava di un piatto di ceramica artistica prodotto da loro, sicuramente molto grazioso. Il problema non è che ci abbiano fatto pagare una cosa rotta dalla bambina, ci mancherebbe, ma ci ha stupito il fatto che il piatto sia stato addebitato al momento di pagare, senza avvisarci prima. Anche perché il conto noi lo abbiamo controllato quasi per caso", prosegue la donna.

"Abbiamo pagato il totale, 135 euro, e non vorremo fare polemica o cattiva pubblicità al ristorante, visto che l'esperienza della cena è stata molto positiva, ma solo far presente che avevamo avvisato prima che ci sarebbe stata una bambina e quindi semplicemente sarebbe meglio dire prima che alcuni locali non sono adatti a ospitare bambini così piccoli. Ci siamo rimasti male e sentiti anche gran maleducati anche se, invece, sono cose che possono succedere".

La replica del ristorante: "Addebito legittimo"

"Noi restiamo senza parole davanti a segnalazioni del genere perché ci sembra più che lecito addebitare la rottura di un piatto di ceramica d'arredamento", è la replica di una titolare del ristorante, raggiunta da Fanpage.it. "Ricordo di questi signori perché hanno anche fatto richieste particolari a cui noi abbiamo prontamente risposto, per questo vi hanno detto che l'esperienza è stata piacevole".

Prosegue la titolare: "Siamo da più di 40 anni nel settore della ristorazione, sappiamo come si lavora. Credo sia una cosa assolutamente legittima addebitare la rottura di un piatto d'arredamento, tra l'altro prodotto artigianalmente: se lei va in qualsiasi posto e rompe un oggetto poi lo deve ripagare, lo dice anche la legge. Personalmente, resto allibita e perplessa".