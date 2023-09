La figlia è morta pochi giorni fa, papà eroe si tuffa e salva un turista che stava annegando Accade a Viareggio. Emma Genovali è morta dopo due mesi di agonia a seguito di un incidente. Il padre, bagnino, si trovava sull’arenile quando ha visto un uomo in difficoltà mentre faceva il bagno.

A cura di Biagio Chiariello

Ha salvato una vita nel momento forse peggiore della propria esistenza, quello per la morte di una figlia giovanissima, appena 20enne.

Giuseppe Genovali, padre di Emma, viareggina scomparsa qualche giorno fa dopo mesi di agonia all’ospedale Cisanello, si è reso protagonista di un salvataggio a Lido di Camaiore.

La ragazza era rimasta coinvolta in un incidente stradale all'inizio di luglio con il fidanzato Leonardo Brown, morto alcuni giorni dopo lo scontro. I due erano insieme su una bicicletta a pedalata assistita e si scontrarono con una moto a Viareggio.

Ad appena due giorni dalla triste notizia del decesso della figlia, il signor Genovali, che lavora come assistente ai bagnanti in uno stabilimento balneare in Versilia, ha tratto in salvo una persona che stava annegando.

L'uomo, che appena poteva si recava al capezzale della figlia in ospedale, non ha mai smesso di lavorare. Quando si è accorto di quell‘uomo in difficoltà (un turista tedesco) peraltro era libero, avendo i bagnini terminato la loro attività a metà settembre su tutto il litorale. Ma ovviamente non ci ha pensato su due volte a salvarla.

Giuseppe ha preso il mezzo di salvataggio e da solo, senza l'ausilio di un assistente, come andrebbe fatto, ha superato il pericolo del mare agitato ed anche grazie all'intervento di due surfisti, il turista è stato caricato sul pattino e portato a riva sano e salvo.

Nonostante il dolore per Emma, papà Giuseppe ha fatto il suo dovere.

"Ora sei in un posto migliore, con il tuo Leo che ami tanto, con il tuo miglior amico Raul, con Fenomeno Ale, e Aurora Angello Azzuro… Tu ranocchietto, sei qua con me …”. Queste le ultime strazianti parole di Giuseppe sui social per la sua Emma.