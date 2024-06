video suggerito

La classifica delle città per qualità della vita: Trento prima anche in Europa, Taranto ultima La classifica delle città italiane ed europee per qualità della vita percepita che emerge dalla rilevazione Quality of life in European cities, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat . Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli italiani sono generalmente soddisfatti della vita nelle loro città, anche se meno della media europea e con percentuali che variano di molto da zona a zona. Se a Trento ben il 95,4% si dice soddisfatto, infatti, al lato opposto abbiamo Taranto che è ultima in classifica con il 47,8% di soddisfatti. Sono i dati che emergono dalla rilevazione Quality of life in European cities, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat in una selezione di 59 città europee. Per quanto riguarda le 26 città italiane considerate, la percentuale media dei soddisfatti di vivere nella propria città è pari al 79,5%, inferiore di circa 10 punti rispetto a quella nelle altre città europee.

La classifica delle città italiane per qualità della vita

In sei città italiane si osservano percentuali di popolazione soddisfatta molto alta e cioè oltre il 90%: Trieste, Cagliari, Bergamo, Brescia, Bolzano e Trento che si colloca anche al primo posto della graduatoria europea. Queste percentuali sono simili a quelle di varie città dell’Europa del Nord. Percentuali poco più basse di persone soddisfatte per la propria città (fra l’81,3% e l’87%) sono registrate a Bologna, Perugia, Firenze, Milano, Genova, Pescara, Torino e Bari (valori simili si riscontrano a Barcellona, Berlino, Budapest e Bruxelles), mentre percentuali inferiori all’81,3% caratterizzano Venezia, Sassari, Roma, Messina, Napoli, Palermo, Catania, Reggio di Calabria e Taranto. Le percentuali più basse si riferiscono a città del Sud Italia, simili a quelle di Atene e alla città ungherese di Miskolc.

Come è migliorata la qualità della vita negli ultimi 5 anni

Considerando invece chi ritiene che la qualità della vita sia migliorata negli ultimi cinque anni, le percentuali si abbassano molto ovunque, a parte Bari e Messina. Più della metà dei cittadini di alcune città italiane, infatti, ritengono che la qualità della vita nella propria città sia peggiorata negli ultimi cinque anni. A pensarla così sono la maggior parte dei cittadini di Firenze, Sassari, Bolzano, Catania, Parma, Roma, Venezia e Reggio Calabria. A Bari invece oltre la metà della popolazione (53,1%) ritiene che la qualità della vita in città negli ultimi cinque anni sia migliorata. Si tratta di uno dei risultati migliori registrati a livello europeo.

La soddisfazione verso alcuni dei principali servizi pubblici

Gli abitanti delle città italiane sono in media meno soddisfatti dei trasporti pubblici rispetto a quelli delle altre città europee. In Italia, le quote più alte di cittadini soddisfatti per i trasporti pubblici sono quelle di Milano, Trieste e Bolzano, mentre le percentuali più basse sono rilevate in alcune città dell’Italia meridionale, a Roma e a Perugia. Del resto tra le prime 20 città dell’Ue in cui l’automobile è indicata come mezzo di trasporto usato più spesso troviamo quasi tutte città italiane del Centro e del Mezzogiorno.

Anche nella sanità si riflette lo storico divario Nord-Sud. La situazione nel nostro Paese risulta spaccata in due: le città settentrionali presentano percentuali di cittadini soddisfatti per la sanità che superano in quasi tutti i casi il 60% (spiccano Bologna, Verona e Trieste) mentre nelle città del Sud sono tutte inferiori al 50%.

Anche la pulizia della città è un elemento che appare problematico per la maggior parte dei residenti delle città italiane. In circa il 75% delle città italiane, infatti, meno della metà degli abitanti si ritiene soddisfatta per la pulizia della propria città. A presentare le quote più basse di persone soddisfatte per questo aspetto, troviamo tutte le città dell’Italia meridionale, Roma e Genova. Gli spazi pubblici sono soddisfacenti per i residenti di Trento, Bolzano e Cagliari, mentre quelle più basse si registrano perlopiù nelle città del Sud.

La soddisfazione per il lavoro e la casa

Le città italiane dove oltre la metà dei cittadini ritiene che sia facile trovare un buon lavoro sono Bolzano, Milano, Trento, Brescia, Parma, Bergamo (con quote molto simili a quelle di Vienna, Parigi, Dublino). Le percentuali più basse sono rilevate nelle città dell’Italia meridionale. Al contrario un buon alloggio a un prezzo ragionevole è un problema è fortemente accentuato a Firenze, Milano e Bolzano.

Infine per quanto riguarda la qualità dell’aria, esprimono grande soddisfazione i residenti di Cagliari e Sassari, città che si collocano nei primi due posti di questa classifica a livello europeo con, rispettivamente, il 90,9% e l’89,5% di residenti soddisfatti. Risultano invece meno soddisfatti gli abitanti di città densamente abitate (come Firenze, Catania, Verona, Bologna, Palermo, Venezia, Napoli, Roma, Torino e Milano) e di città industrializzate, tra le quali Bergamo, Parma e Brescia. Il valore più basso in assoluto però è quello rilevato a Taranto (6%).