Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 maggio 2023: Leone e Sagittario sexissimi La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 maggio 2023 riserva una bella sorpresa all’oroscopo per i segni di fuoco: Marte in Leone li rende focosi e molto molto sexy! State attenti dunque al fascino dell’Ariete, del Leone e del Sagittario.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati per l'oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2023, vedremo rimontare i segni di fuoco, con Marte che entra nel segno del Leone. Questi segni riscopriranno il loro lato da giaguari del materasso, e conoscendoli, lo sfrutteranno benissimo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Se Marte in Leone darà energia ai segni di fuoco, toglierà le energie invece ad Acquario, Leone stesso e Toro, che però si consola con l'amore.

12. Acquario

Hai sempre quella faccia di chi alla terza volta che gli si spiegano le regole del rubamazzo, ancora non ha ben capito tutto. Il tuo sguardo si perde nel vuoto, e anche se a qualche poeta romantico questo ha portato bene, a te nello specifico potrebbe farti sentire in differita, come chi parte in auto e solo al secondo semaforo toglie il freno a mano. L'autostima si è sciolta come il ghiaccio nell'aperitivo.

11. Capricorno

Ritrovi il buonumore, ma non se ne accorge nessuno, perché comunque Venere è ancora a sfavorissimo e tu sorridi, ma solo dentro. Fuori invece mantieni quella disponibilità da guardia del corpo di Shakira. Non ti stupire se ci avvicineremo a te guardinghi come alla gabbia del leone allo zoo.

10. Bilancia

A malapena sopporti te stesso, figuriamoci gli altri… Che tra l'altro di sicuro si vestono molto peggio di te. Questa Venere a sfavore ti rende allergico alla socialità, come alle graminacee. Chiunque vicino a te ha come la sosta a tempo e deve esporre il disco orario. Inutile dire che sempre grazie a Venere darai giudizi spietati sui gusti altrui.

9. Scorpione

Sei scivolato qua in basso nella classifica dei segni fortunati per colpa di Marte, che adesso ti sfida. Quindi con Mercurio contro e Marte a sfavore più che dialogare abbai, come un mastino napoletano a guardia della sua ciotola. Sconsiglio vivamente a chiunque di mettersi a litigare con te, che sei disposto anche a colpi bassi pur di averla vinta.

8. Ariete

Resti sempre dolce come la grattugia elettrica, Arietone, ma in compenso torni super sexy grazie a Marte. Certo, super sexy come piace a te: deciso, coraggioso, ci conquisti con la sola forza del pensiero e non chiedi, ma ordini. Però sappi che tutto questo ha, ogni tanto, un suo fascino. I tuoi sorrisi stendono più del gancio destro.

7. Pesci

Ti era piaciuta molto quella sensazione di essere atteso come una rock star fuori dall'albergo dalle fan in delirio. Si è smorzata un pochetto, ma non ne farei una tragedia. Resti romantico più di una gita in barca a remi in mezzo al lago con le papere che fanno nuoto sincronizzato. Darai il meglio di te nelle dichiarazioni d'amore sfrenate.

6. Gemelli

Marte torna a favore, insomma non ti lamenti. Marte è il pianeta perfetto per renderti irresistibile ogni volta che punti ad una preda. Anche se fossi in accappatoio e cuffia alla piscina comunale. Ritorni a sentirti sicuro di te, cosa che ti fa benissimo dato che Saturno contro è sempre lì in agguato, pronto a farti la ramanzina su quello che hai promesso ma non hai (ancora) portato a termine.

5. Toro

Tutto quello che sai potrebbe essere usato contro di te. O forse potresti ingarbugliarti tu stessa tra i pensieri come le cuffie del cellulare nella borsa. Roba da marinai espertissimi, proprio. Mercurio ti fa pensare profondamente ma Marte ti rende nervoso se non trovi subito la soluzione o non va subito tutto come dici tu. Si sa che la pazienza non è il tuo forte, soprattutto nelle strategie.

4. Vergine

Sei ancora più buona del solito, ma questa volta la tua capacità di risoluzione rapida anche di problemi complessi è davvero iperattiva. Sei meglio di uno scanner dei bisogni altrui e la cosa ti piace parecchio perché qualche volta fai un po' come la cameriera dell'albergo. Sistemi tutto senza che nessuno se ne accorga se non a cose fatte. Ti si ama assai.

3. Leone

Marte arriva nel tuo segno zodiacale e vorrei vederti con i jeans allacciati il meno possibile. Anzi, dato che Mercurio ti rende sempre poco sveglio intellettualmente, parlando direi che puoi tranquillamente dedicarti al sesso. O ai piaceri in genere. Comunque ti spunta la sindrome del supereroe e ti piace molto.

2. Cancro

Nessun Marte che cambia segno ti schioderà da qua, caro Cancro. Tu vinci con la forza della felicità a tutti i costi tanto che Pollyanna ti fa un baffo. Tu sei felice anche se dovessi perdere le chiavi di casa perché così avresti una buona scusa per passare una serata in albergo nella tua città. Insomma farti incazzare è impossibile.

1. Sagittario

Hai avuto una rimonta che manco se avessi bevuto dalla fontana di Lourdes a garganella. Tutto merito di Marte adesso a favore (e tra un po anche venere, spolier). Il bello è che non hai alcuna intenzione di fermarti e chiunque avesse voglia di un passaggio sul tuo razzo spaziale direzione infinito e oltre è il benvenuto. E non vedere questa (solo) come una metafora erotica, eh??