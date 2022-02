Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 7 al 13 febbraio 2022: Cancro e Bilancia ancora ko Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 7 febbraio al 13 febbraio 2022 trionfano ancora i segni di terra grazie ai tanti pianeti che sembrano proprio trovarsi così bene in Capricorno da non andarsene più! La bella notizia però è che Mercurio è tornato a muoversi di moto diretto e, per questo, siamo un po’ più al sicuro dalle gaffes.

La buona notizia di questa settimana dal 7 al 13 febbraio 2022 (perché c'è sempre da qualche parte una buona notizia, sia chiaro) è che Mercurio, il famoso pianeta del pensiero che quando è retrogrado sembra metterci tutti in crisi con malinconia e ripensamenti, torna in moto diretto. Evviva. Tuttavia, spesso avremo così tanta sicurezza nelle nostre parole da non fare delle veloci revisioni nemmeno nei modi.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 7 – 13 febbraio 2022

Nel frattempo, i pianeti veloci rimangono tutti nel segno di terra del Capricorno: Mercurio, Venere e Marte (questi ultimi due vanno anche a braccetto). Tutto ciò ovviamente favorisce nella classifica dei segni più fortunati della settimana proprio i segni di terra.

12. Ariete

Un Ariete con Marte in quadratura è un po' come un leone, inteso proprio come il re della foresta che ruggisce, chiuso in gabbia. Con il tuo pianeta preferito che è decisamente a sfavore hai come l'impressione di procurarti da solo tutta una serie di sfortune che poi, a domino, fanno crollare i tuoi nervi. L'unica soluzione sarebbe quella di fermarti, incrociare le braccia e non muovere un dito fino a che questo pianeta non ritorni a tuo favore ma, dato che conoscendoti sarà impossibile, cerca solo di non accanirti su quello che proprio sembra non voler funzionare.

11.Cancro

Le cose continuano andare un po' come se stessi remando contro vento, come se stessi scalando una montagna ma anziché avere degli scarponcini adatti indossare solo delle scomode infradito da spiaggia. Quindi, insomma, non solo la situazione è complessa ma tu hai la sensazione di non avere proprio le armi adatte per sopportarla. Ricordati sempre che nelle situazioni più difficili arrivano le idee più geniali. Almeno.

10. Bilancia

La sensazione di stanchezza è arrivata ad un punto tale che potresti assumere qualcuno anche solamente per lavarti i denti, decidere come ti vestirai la mattina e mescolarti il caffèlatte nella tazza della colazione. Figuriamoci con quanta verve affronti la giornata in ufficio oppure una serata con gli amici. In tutti i casi la tua massima aspirazione sarà sopravvivere facendo tappezzeria zitta e muta o, al massimo, esprimendoti con qualche frase fatta come se fossi un politico che deve evitare di esporsi troppo.

9. Sagittario

Anche questa settimana il tuo social network preferito sarà Pinterest perché sognerai di possedere la gran parte delle meravigliose e fotografabili tavole che vengono esposte su questo social network. In generale, tutto quello che ha a che fare con la casa, con il tuo territorio sia fisico sia emotivo e con ciò che ti "appartiene", siano esseri umani o accessori, saranno il tuo pensiero più ricorrente ogni giorno. Per una volta non ti mancherà la difficoltà di questo periodo di allontanarti da casa.

8. Gemelli

Hai proprio l'impressione che questa ripresa ti costi parecchia fatica, un po' come quando prendi qualche chilo di troppo durante le vacanze di Natale e poi per buttarli giù serve un po' più di una corsetta intorno al quartiere. Nonostante tutto il tuo impegno nel renderti sexy e di nuovo particolarmente affascinante, sembra proprio che le tue battute non abbiano ancora l'effetto di catalizzare l'attenzione su di te come hanno sempre avuto… Tocca allenarsi ancora un po'.

7. Leone

Tocca proprio prendere in mano la situazione e mettersi lì, seduto e tavolino, come quando si rompe la caldaia ed essendoci pochissimi gradi sopra lo zero previsti ancora per un paio di mesi è necessario trovare una soluzione immediata. Ecco, Saturno contro ti vuole proprio così, seduto al tavolo e pronto a prendere delle decisioni che siano risolutive. Vedi di non farlo aspettare perchè si innervosisce parecchio!

6. Acquario

Nel frattempo che Mercurio si decida a ritornare nel tuo segno zodiacale tu, con tutti questi pianeti del Capricorno, hai come l'impressione di avere bisogno di solitudine come un sedicenne che si chiude nella sua camera per i valutare i suoi problemi esistenziali senza avere il genitore di turno che lo riempia di domande. Anche tu sgattaioli via delle domande e non vedi l'ora di potertene stare un po' per i fatti tuoi.

5. Scorpione

Goditi quest'ultima settimana con tutti i pianeti a tuo favore e con la sensazione di riuscire a dire sempre la cosa giusta al momento giusto che appaia anche particolarmente sensibile verso chi non ha, almeno al momento, la stessa sicurezza in se stesso e lo stesso sex appeal coinvolgente e rassicurante che puoi mostrare tu. Quindi insomma appari contemporaneamente fichissimo e sensibile come il bomber della squadra di calcio che viene paparazzato mentre prende sotto braccio l'anziana signora per farle attraversare la strada.

4. Pesci

Abbondanza è la parola d'ordine nel tuo oroscopo della settimana e che si tratti di cibo, di amici, di bottiglie stappate oppure di desiderio di accumulare colpi di fortuna e ricchezze, in tutti i casi sbufferai ogni volta che qualcuno intorno a te solleverà l'indice per farti notare che qualcosa forse potrebbe non essere così semplice. Insomma, quei guastafeste che si fanno avanti soltanto per mostrare possibili problematiche saranno zittiti immediatamente.

3. Toro

Ti sentirai un po' come quando ti godi l'ultima cena con gli amici prima di metterti a dieta, caro Toro, perché lo sai che con tutti questi pianeti importanti che ti vogliono rigoroso e maturo che sia a dieta, o anche solamente sull'attenti, ma ti ci dovrai mettere ben presto. Per questo motivo queste saranno giornate all'insegna dei piaceri più sfrenati come se fosse l'ultima vacanza da liceale prima dell'università.

2. Vergine

Con questo Giove in opposizione come unico pianeta che cerca di metterti in difficoltà a fronte di un cielo che invece non vede l'ora di applaudirti come il pubblico in visibilio fa con Beyoncé, direi che la cosa migliore da fare siaa darci dentro con tutte le azioni più sconsiderate che tu possa accumulare in un'unica settimana. Spese pazze, colpi di testa e determinatissimi pomeriggi sul divano fingendo di non leggere i messaggi che ti manda il tuo personal trainer.

1. Capricorno

Tutte queste energie sembrano davvero sfuggirti di mano e tu hai come la sensazione di vivere in una bolla in cui tutto e tutti sono d'accordo nel darti ragione, nel farti sentire come se il mondo girasse secondo le tue personalissime necessità. Certo, ti piace tantissimo essere così al centro dell'attenzione ma ogni tanto ti senti come una rockstar che avrebbe solo voglia di un po' di privacy e silenzio.