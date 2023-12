Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 dicembre 2023: Ariete e Sagittario passionali Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo nella settimana dal 4 al 10 dicembre 2023, trionfano di dolcezza i segni d’acqua (Pesci, Cancro e Scoprione): questo grazie a Venere a favorissimo nel segno dello Scorpione!

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 4 al 10 dicembre 2023, Ariete e Sagittario sono i due segni più passionali dello Zodiaco. Inoltre, due pianeti veloci su tre cambiano di segno. Dopo Mercurio che è entrato in Capricorno (già alla fine della settimana scorsa), adesso anche Venere entra in Scorpione. E i segni d’acqua si commuovono anche alla consegna del panettone aziendale.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Sagittario ancora in vetta!

12. Gemelli

Proprio quando ce ne sarebbe più bisgono Venere, il pianeta della dolcezza affettuosa, ti abbandona e tu sei simpatico come l’ultimo weekend per fare spese ma nel quale tu sei la commessa del centro commerciale. Odi tutti, insomma.

11. Vergine

Il tuo livello di pazienza e disponibilità è bassissimo. Praticamente esaurito già al "grazie" che dici al barista che ti porge il terzo caffe della giornata: necessario dato che le forze sono pochissime e la voglia di vivere anche meno. Hai il broncio anche mentre dormi.

10. Toro

Cerchi controfigure che vadano al posto tuo al giro di auguri di natale a parenti e amici perché tu in effetti quando auguri felicità non sei davvero minimamente credibile. Ti torna il sorriso solo quando arriva il momento del brindisi e della fetta di panettone condiviso. Ma poi torni malmostoso.

9. Pesci

Sei un distributore automatico di baci e in questo servizio pubblico gratuito non hai praticamente rivali. Come un ufficio dell’assl ma senza la coda. Però per qualsiasi altra richiesta sarà meglio rivolgerci a qualcun altro che tu non hai nè la testa nè le forze per risolvere cose. Solo baci.

8. Leone

Sei cosi polemico Leone che sei disposto anche a farti promotore della battaglia a favore dei datteri come unico dolce natalizio nazionale per superare la diatriba storica tra pandoro e panettone. Qualsiasi motivo sarà buono per dire che tu non sei d’accordo ed evitare qualsiasi genere di condivisione. Amore compreso.

7. Acquario

Te l’avevo detto che l’insofferenza cosmica sarebbe ripiombata addosso a te come la crema al mascarppne sulla fetta di pandoro. Ti inonda senza pietà. Colpa di Venere a sfavore proprio nel periodo di massimo abuso di sorrisi e affetto anche con i semi sconosciuti. Ma tu proprio non ci stai. Mantieni delle rigorose e igieniche distanze.

6. Capricorno

In occasione del santissimo Natale anche tu torni buono, Capricorno. Un miracolo proprio! Si scherza, lo sai vero?? Comunque non scherzo quando dico che ti tornano gli occhioni a cuore quando vedi un pacchettino con sopra scritto il tuo nome e spenderai buona parte del tuo tempo libero proprio a cercare pensierini perfetti per chi conosci.

5. Bilancia

Venere se ne è andata ma tu continui ad aver voglia di passione in tutte le forme. Per fortuna questo periodo di freddo metereologico riscalda più facilmente i cuori. E poi, dato che i tuoi neuroni al massimo potranno avere voglia di leggere le istruzioni del frullatore elettrico, direi che per ammazzare il tempo nelle serate d'inverno non ti resta che il sesso. Ce ne faremo una ragione.

4. Ariete

Spero per te che tu abbia già chiuso tutti i lavori urgenti perché da adesso avrai occhi, orecchie e pensieri solo per l'amore. Il lavoro occuperà solo la memoria strettamente necessaria del tuo cervello. Hai da recuperare diverse seratine romantiche e non te lo farai ripetere due volte… Anche perché non vedi l'ora della seconda parte del programma col partner. Maialino!

3. Scorpione

Sei dolce come una commessa dei grandi magazzini che, nonostante i km di coda in cassa, prepara pacchettini regalo con la cura di un orafo altamente specializzato. Perché per te nulla sarà più importante della bellezza: tua, di chi ti sta intorno, dei rapporti e anche dei pensieri. Galleggi come su di una nuvola di zucchero filato. Rosa.

2. Cancro

A stare vicini a te sarà bene indossare una cerata lunga fino ai piedi come Pepa Pig in gita alle cascate perchè il rischio che tu ti metta a piangere, ma di gioia, è altissimo. Bastano due lucine e un Babbo Natale anche al centro commerciale per farti subito venire voglia di abbracci. Venere è a favore e Mercurio ti spegne la razionalità.

1. Sagittario

Sei così buono Sagittario che questa settimana le letterine le scriveremo a te che ti farai in quattro per esaudire i desideri di tutti. E anche se ti senti sprintoso come Rudolf, la renna di Babbo Natale, non ce lo farai pesare, anzi. Sei anche empatico e generoso come una onlus e i tuoi bigliettini saranno gli unici senza frasi fatte scaricate da internet.