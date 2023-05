Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 maggio 2023: Giove entra in Toro Nella classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 maggio 2023, troviamo Giove che cambia un po’ la situazione. Il pianeta del benessere infatti passa dal segno dell’Ariete a quello del Toro, dove starà per un anno.

La classifica dei segni più fortunati nell'oroscopo per la settimana dal 15 al 21 maggio 2023 potrebbe vedere ribaltarsi alcune posizioni, perché Giove cambia segno. Il pianeta del benessere, infatti, entra nel segno del Toro, dove starà per un anno e renderà serena la vita a tutti i segni di terra, quindi anche a Vergine e Capricorno.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Giove, pianeta del benessere e dell'ottimismo, dal 17 maggio 2023 al 25 maggio 2024 sarà nel segno del Toro, rendendo bella la vita ai segni di terra ma anche a Pesci e Cancro.

12. Ariete

Per colpa di Marte ancora a sfavore, sputi verità in merito a quello che pensi come si fa con i semini della spremuta d'arancia non filtrata. Ovviamente le tue verità non saranno mai complimenti ma lamentele, critiche e giudizi non richiesti. A starti vicino si è sempre a rischio di essere colpiti da un vaffa volante.

11. Bilancia

L'amore se ne è andato lontanissimo, ma tu non fai davvero nulla per fermarlo perché, diciamocelo, ti dava fastidio anche quando solo incrociava per sbaglio il tuo sguardo. Sei insofferente, insopportabile, e comunque credi di avere assolutamente ragione tu ad odiare tutto e tutti. E forse è così.

10. Capricorno

Giove passa a tuo favore, ma tu non te la senti proprio di festeggiare e se qualcuno ti dicesse che da questa settimana sei vitale e giocoso smetteresti di credere all'astrologia. Tutta colpa di Venere e Marte a sfavore, che ti rendono simpatico e disponibile al dialogo come la voce "totale dovuto" delle fatture. Praticamente una gioia c'è ma devi lasciarla lì a maturare ancora un po'.

9. Leone

Sei così confuso per colpa di Mercurio retrogrado a sfavore, che qualche volta anche guardando i dati scritti sulla tua carta di identità hai dei dubbi esistenziali profondissimi. Niente, sappi che quando la mente vaga così è impossibile tenerla al guinzaglio, come se cercassi di catturare un profumo con il retino per le farfalle. Quindi viviti tutta questa ansia bohémienne che fa anche fico.

8. Acquario

C'è qualcosa come il tunnel di una metropolitana abbandonata nel tuo cervello, e le idee non circolano più come i vagoni spenti. Se tu sei uno a cui le idee di solito saltellano in testa peggio delle pulci, adesso pare che qualcuno abbia fatto una disinfestazione e sia pure ben riuscita. Non contare sulla battuta pronta, l'invenzione geniale o la svolta improvvisa perché la attenderai come i mezzi pubblici il 1 gennaio. All'infinito.

7. Gemelli

Venere ti ha abbandonato e tu ti senti ghostato, come si dice adesso. In compenso, però, decidi di affogare il dispiacere nei vizi e nei piaceri di ogni genere e non ti sfiora nemmeno un piccolo senso di colpa se ti fai una banana split per merenda in zona prova costume. Così mi piaci molto, sappilo.

6. Scorpione

Con anche Venere a tuo spudoratissimo favore direi che anche se sarai simpatico come uno spinacio tra i denti non importa. Nessuno baderà al tuo intelletto effettivamente veloce come un triciclo elettrico sulla pista di Montecarlo. Tu sfodera tutto il tuo sex appeal misterioso e ombroso e vedrai che la settimana andrà alla grande.

5. Sagittario

Ti è rimasto qualche giorno ancora per goderti Giove senza che altri pianeti ti diano fastidio. Sai quante cose divertenti si possono fare in 4 giorni? Sono sicura che lo sai e soprattutto che le farai tutte. Venere non ti fa più sentire sbagliato ogni volta che apri bocca quindi divertiti. Ok??

4. Pesci

Diciamo che sopportare Saturno che ti fa fare bilanci come l'impiegato dell'agenzia delle entrate ma con tutti questi pianeti a favore è davvero facile. Quasi quasi ti piace anche quando qualcuno ti dà un consiglio e non lo dici solo perché ti fa sembrare molto maturo. Sei anche disposto a tornare a casa presto la sera per svegliarti di buon'ora e darti da fare. Ma col sorriso.

3. Vergine

Puoi scatenarti in tutti gli insegnamenti che vuoi perché in questi giorni sei così irresistibile che non solo ti ascolteremo ma ti chiederemo persino di ripetere. E non ovviamente perché tu non ti sia espressa benissimo, sia chiaro. Si sa che con te non si hanno le mezze misure. O ti si ama o non ti si sopporta e questa settimana ti si stra-adora proprio.

2. Cancro

Sei felice anche quando fai gli addominali la domenica mattina, e se il tuo treno per il mare è in ritardo ne approfitti per fare shopping in stazione. Insomma Cancro, farti arrabbiare è davvero impossibile. Sei a prova di nervi e hai una pazienza da monaco tibetano dopo il pediluvio. Forse la vita ti sorride perché è uno specchio e si tratta di un riflesso. No??

1. Toro

L'amore è tutto attorno a te, e ti si appiccica alle mani come lo zucchero filato del luna park. Ha anche lo stesso apporto calorico ma tu grazie a Marte a favore hai tutta l'intenzione di smaltire con acrobazie erotiche da circense russo. Di sicuro non ti annoi e nemmeno la tua dolce metà. Anzi, grazie a Mercurio dirai anche cose romanticissime.