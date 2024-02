Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 19 al 25 febbraio 2024: Acquario e Bilancia trionfano Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 febbraio 2024 con l’oroscopo per tutti i segni: stravincono i segni d’aria (Acquario, Bilancia e Gemelli) con tutti i pianeti veloci che si trovano in Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati della settimana deve vedersela con tutti i pianeti veloci che si trovano nel segno dell'Acquario. Poi però già nel weekend Mercurio si sposta perché, si sa, che è il più veloce. Sempre nel weekend poi abbiamo una Luna piena che è tra le mie preferite: con la Luna in Vergine e il Sole in Pesci. Un gran casino tra ragione e sentimento, tra realismo e controllo da una parte e bisogno di calore istintivo dall'altra. Il punto è che le cose sono ribaltate, quindi non si sa bene più quale sia la ragione e quale l'emozione. I nostri confini sono mobili.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, con le previsioni astrali da lunedì 19 a domenica 25 febbraio 2024:

12. Leone

Ti senti solo, decisamente sottostimato come quel maglioncino che non è stato acquistato nemmeno con i saldi all'80%. E neanche le commesse ti vogliono il regalo. Proprio a te che di solito sei il pezzo forte di una collezione e vai sempre via tra i primi. Questa volta però, sarà colpa di Marte o di Venere, ma non sai proprio più che carte giocarti.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 14 febbraio 2024

11. Scorpione

Hai presente quella sensazione per cui ti arrabbi come un bufalo infastidito dalle zanzare ma non ti vengono proprio in mente argomenti per sostenere le tue sacrosante motivazioni di essere inviperito?? Sembra proprio che i collegamenti tra i neuroni finiscano tutti ad azionare una spia di parolacce e invettive ma nessuno che sappia arrivare alla bocca con una concreta esposizione dei fatti.

10. Toro

Al primo che ti dice di stare calmo sei pronto a scatenare l'inferno. Che poi, chi mai si è calmato con questo consiglio? Hai solo voglia di disdire tutti gli impegni e affogare ogni nervosismo e frustrazione come un cucchiaio da zuppa nella teglia del tiramisù. Se è vero che non ti senti amato dall'esterno ci penserai da solo stavolta con un po' di zuccheri aggiunti.

9. Cancro

Sei ancora qui giù, ma ti giuro che le cose stanno decisamente migliorando! Però è vero che non sei certo uno che si rialza facilmente dopo essere stato colpito da un pugno sul naso. Metaforicamente parlando! Quindi sei ancora lì sdraiato che guardi il cielo stellato in attesa di un consiglio dall'universo. Arriverà sono sicura con la Luna piena di sabato e allora sì che sarai pronto a rimetterti in gioco.

8. Pesci

Tutti i pianeti fermi nel segno dell'Acquario non fanno che amplificare il tuo disagio interiore. Che si sa che anche quando mostri certezze e concretezza (tutto merito di Saturno) in realtà stai solo fingendo. Dentro infatti continuano a scazzottarsi dubbi, ripensamenti, crisi esistenziali senza nemmeno uno scopo ben preciso. Abbandonati all'istinto, come hai sempre fatto.

7. Vergine

I pianeti veloci nel segno dell'Acquario amplificano la tua voglia di fare tutto e subito. Ogni volta che ti viene in mente qualcosa non vedi l'ora di arrotolarti le maniche della camicia, prendere carta e penna e fare un paio di telefonate di organizzazione. Mai che tu impari ad ascoltare per un attimo una proposta fino in fondo e magari a consultarti anche con le tue paure e i tuoi sentimenti.

6. Capricorno

La tua voglia di avere tutto sotto controllo potrebbe effettivamente sfuggirti di mano caro Capricorno! Va bene che vuoi organizzare tutto tu, ma per favore smettila di sventolare quel dito indice e togliti anche il caschetto da ingegnere in cantiere. In compenso però, per chi non ha manie e ambizioni di comando stare tra le tue braccia è davvero rassicurante. Meglio di un orso bruno nella sua tana.

5. Sagittario

Ti senti finalmente libero, così libero caro Sagittario che la mattina nella borsetta insieme al rossetto, i fazzoletti di carta e il taccuino per i pensieri improvvisi ci metti persino il megafono. Quanto ti piacerebbe durante la giornata metterti sul balcone e dichiarare così, alla nazione intera, quello che ti passa per la mente e per il cuore. Ti senti un po' come un idealista ribelle contro il sistema. Anche se il sistema è soltanto Saturno contro.

4. Gemelli

Di Saturno contro proprio hai deciso di fregartene questa settimana e di darti alla pazza gioia. Hai tutto il mio appoggio! D'altronde la vita e soprattutto la felicità vanno prese quando ci sono, senza stare a lamentarsi troppo quando se ne vanno. So che sto parlando con un maestro in questo senso. Quindi imbavaglia ogni senso di colpa e riduci al minimo il tuo abbigliamento per andare a sculettare fuori, qualsiasi sia la temperatura.

3. Ariete

Adesso sì che ricominci a sentirti il vero guerriero dello zodiaco, con una citazione che non è per nulla casuale! Senti che le tue energie si sono ricaricate al massimo e anche quei pulviscoli di insicurezza sono stati aspirati come dal più potente dei Dyson. E finalmente hai intenzione di ricominciare a fare del tuo meglio per brillare come l'argenteria di famiglia dopo una bella lucidata.

2. Bilancia

Tutti i pianeti sono a tuo straordinario favore ma tu resti umile cara Bilancia perché non hai ancora dimenticato tutte le rotture di scatole alle quali sei stata sottoposta recentemente. Il bello è che ti senti bella anche quando esci solo sul balcone a stendere i panni e simpatica persino se stai leggendo le istruzioni per cucinare la parmigiana.

1. Acquario

Con tutti i pianeti proprio nel tuo segno zodiacale senti persino che è arrivato il momento giusto per ricominciare ad osare! Dopo mesi in cui hai avuto la sensazione di guidare la macchina soltanto nel parcheggio del supermercato, adesso ti senti prontissimo a scattare come una Ferrari nel circuito. E' giunto il momento di tirare fuori di nuovo quel cercatore avido di esperienze che ti porti dentro.