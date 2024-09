video suggerito

La classifica dei migliori ospedali italiani in base alle specialità secondo Newsweek La classifica dei migliori ospedali italiani in base alla World's Best Specialized Hospitals 2025, stilata da Newsweek, che prende in considerazione 12 diversi settori medici, da Ostetricia e Ginecologia a Cardiologia passando per Pediatria e Oncologia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Quando si ha bisogno di cure ospedaliere a livello specialistico spesso ci si imbatte in opinioni contrastanti su quale sia l'ospedale migliore per quella determinata patologia. A cercare di mettere ordine è il World's Best Hospitals la classifica dei migliori ospedali a livello internazionale stilata da Newsweek in cui compaiono numerosi ospedali italiani. L'elenco di quest'anno, che premia gli ospedali di 12 diversi settori medici, permette di stilare anche la classifica dei migliori ospedali italiani.

La classifica è determinata da un sondaggio a livello globale in cui oltre 40mila professionisti medici sono stati invitati a fornire giudizi nel loro campo di competenza. Tiene anche conto però dei dati di accreditamento delle strutture e delle misure e degli esiti delle cure riferite dai pazienti. In questa speciale graduatoria ci sono centri medici famosi a livello internazionale ma l'Italia non sfigura piazzando diversi ospedali italiani tra i migliori al mondo per le diverse specialità. I nostri centri medici ad esempio si collocano tra i primi posti per Ginecologia, con il Policlinico Gemelli di Roma al quarto posto mondiale, ma anche per Oncologia e Pediatria.

Ecco la classifica dei migliori ospedali italiani in base ai diversi campi specialistici presi in considerazione e la posizione nella classifica mondiale:

Ginecologia e Ostetricia

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma ( 4° al mondo) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (19° al mondo) Istituto Giannina Gaslini di Genova (57° al mondo)

Cardiochirurgia

Centro Cardiologico Monzino di Milano (22° al mondo) Ospedale San Raffaele di Milano (38° al mondo) Policlinico di Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (40° al mondo)

Cardiologia

Centro Cardiologico Monzino di Milano (11° al mondo) Ospedale San Raffaele di Milano (22° al mondo) Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (40° al mondo)

Gastroenterologia

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (8° al mondo) Istituto Clinico Humanitas di Rozano (27° al mondo) Azienda Ospedale-Università di Padova (47° al mondo)

Endocrinologia

Ospedale San Raffaele di Milano (30° al mondo) Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (45° al mondo) Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa (47° al mondo)

Neurologia

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano (15° al mondo) Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (29° al mondo) Ospedale San Raffaele di Milano (43° al mondo)

Neurochirurgia

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta (17° al mondo) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (57° al mondo) Ospedale San Raffaele di Milano (92° al mondo)

Oncologia

IEO – Istituto Europeo di Oncologia di Milano (9° al mondo) Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (24° al mondo) Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (27° al mondo)

Ortopedia

Istituto Ortopedico Rizzoli di Boilogna (9° al mondo) Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio di Milano (43° al mondo) Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (71° al mondo)

Pediatria

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma (6° al mondo) Istituto Giannina Gaslini di Genova (29° al mondo) Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (46° al mondo)

Pneumologia

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (49° al mondo) Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (60° al mondo) Policlinico di Sant'Orsola-Malpighi di Bologna (83° al mondo)

Urologia

Azienda Ospedale-Università di Padova (34° al mondo) Ospedale San Raffaele di Milano (45° al mondo) Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (80° al mondo)