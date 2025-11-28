Knorr richiama Crema di Porcini per presenza di sostanze plastiche e metalliche: il lotto interessato

Il ritiro della Crema di Porcini Knorr è avvenuto nel contesto della stessa allerta alimentare che nelle scorse settimane aveva portato l‘azienda a richiamare 5 lotti di Risotto Milanese. Un’allerta scattata dopo la scoperta di un’anomalia verificatasi nel processo di lavorazione nella fabbrica di produzione di miscele.

Il gruppo alimentare Knorr ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei supermercati di un lotto di Crema di Porcini venduta in buste preconfezionate, a causa di un rischio fisco per i consumatori dovuto alla possibile presenza si corpi estranei nel prodotto. Il ritiro del preparato Knorr è avvenuto nel contesto della stessa allerta alimentare che nelle scorse settimane aveva portato l‘azienda a richiamare 5 lotti di Risotto Milanese.

Il richiamo dal commercio della Crema di Porcini infatti è avvenuto a scopo precauzionale da parte dello stesso produttore, la Unilever Italia mkt Operations srl, a causa della possibile presenza di sostanze plastiche e metalliche in alcune confezioni poste in commercio. Il lotto interessato la richiamo è identificato con codice 5297AJ810 e termine minimo di conservazione fissato al gennaio 2027. Il prodotto è venduto in buste da 76 grammi.

Un’allerta scattata dopo la scoperta di un'anomalia verificatasi nel processo di lavorazione nella fabbrica di produzione di miscele, che successivamente sono state assemblate e confezionate nel prodotto finito presso il sito produttivo in Sanguinetto, in provincia di Verona, in cui vengono confezionati sia il Risotto Milanese che la Crema di Porcini.

A seguito di ulteriori verifiche presso il sito produttivo e lungo la catena di distribuzione, i prodotti oggetti del richiamo, in autotutela, sono stati considerati non idonei al consumo da parte del produttore a causa di una possibile contaminazione.

“L’Azienda ha avviato la procedura di richiamo in conformità con i protocolli vigenti e a tutela della salute dei consumatori. La maggior parte delle confezioni difettose di Risotto Milanese e di Crema Porcini sono state immediatamente bloccate presso partner logistici e clienti coinvolti. Nei punti vendita dove i prodotti sono stati distribuiti, sono stati esposti cartelli informativi contenenti l’immagine del prodotto di riferimento e tutti i dettagli utili alla corretta individuazione dello stesso e della problematica occorsa” spiega l’azienda invitando i consumatori a riportare le confezioni sopra indicate presso il punto vendita dove sono stata acquistate. “L’Azienda conferma il proprio impegno costante nel garantire la qualità dei prodotti, la trasparenza verso i consumatori e il rispetto degli standard di sicurezza alimentare” conclude la nota.