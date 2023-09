Kata scomparsa a Firenze, le telecamere dell’hotel riprendono una donna col trolley: “Mai vista prima” La piccola Kata potrebbe essere stata rapita al posto di un’altra bambina e portata fuori dall’ex albergo occupato in un trolley. Il tutto, però, si sarebbe svolto in appena 10 minuti e la mamma della bimba scomparsa avrebbe detto agli inquirenti di non aver mai visto la donna con la valigia inquadrata dalle telecamere di sicurezza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una foto di Kataleya

Tre mesi dopo la scomparsa della piccola Kata, le indagini sono ripartite dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza nei pressi dell'hotel Astor di Firenze. Le ricerche della bimba di 5 anni scomparsa dall'ex albergo occupato continuano da mesi e in queste settimane si sono aperte diverse piste che potrebbero portare alla bambina. Stando a quanto reso noto, infatti, si erano aperte due piste che portavano gli inquirenti all'estero: la piccola Kata potrebbe essere stata rapita "per errore" da alcune persone che volevano vendicarsi dell'ex compagna di un narcotrafficante che fino a pochi anni fa viveva in Italia.

La donna ha infatti una bimba della stessa età di Kata e dopo l'arresto dello spacciatore peruviano, poi rimpatriato, si sarebbe trasferita con la sua piccola nell'ex albergo occupato, lì dove la minore scomparsa viveva con la famiglia. A rendere nota per la prima volta la possibilità di un rapimento avvenuto "per errore" sarebbe stato il nonno della bimba che dal Perù avrebbe detto ai familiari di essere pronto a "occuparsi lui del caso".

Da allora, però, nessuna novità. Kata sembra scomparsa nel nulla e gli inquirenti sono tornati nell'ex albergo occupato alla ricerca di tracce. La visione delle immagini delle telecamere avrebbe portato all'iscrizione di 5 persone nel registro degli indagati. Tra queste anche il fratello del padre e il cognato. Durante la trasmissione Quarto Grado, alcuni testimoni hanno confermato di aver visto una donna abbandonare l'albergo con un trolley e un borsone.

L'immagine è stata ripresa anche dalle telecamere. Alla mamma di Kata è stato chiesto di visionare quei video, nella speranza che potesse fornire elementi sulla donna con la valigia. Le due, però, non si sarebbero mai incrociate prima. Secondo quanto raccontato da Katherine Alvarez, la persona inquadrata sarebbe apparsa per la prima volta in albergo proprio il giorno della scomparsa per poi non farvi mai più ritorno.

I genitori di Kata

Nelle ultime riprese delle 15.15 si vede Kata scendere dalla scala esterna della struttura, ma da quel momento di lei non si sono avute più notizie. L'ultima che l'avrebbe vista prima dell'allarme, sarebbe stata la mamma dell'amichetta con cui giocava sempre.

Secondo Alvarez, la piccola era stata vista dalla donna nel corridoio dell'ex albergo fino a 10 minuti prima del suo arrivo. Il rapimento, dunque, si sarebbe consumato in dieci minuti. Secondo gli inquirenti, la bimba potrebbe essere stata chiusa nel trolley e portata fuori dalla struttura, ma quella manciata di secondi non sembra sufficiente per rapire una minore e sparire nel nulla insieme a lei.