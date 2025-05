Israele, missile balistico Houthi colpisce l’aeroporto di Tel Aviv per la prima volta: il video dell’impatto L’attacco proveniente dalle milizie Houthi nelloYemene è scattato nelle prime ore della mattinata di oggi domenica 4 aprile. In zona sono risuonate subito le sirene ed è partito il meccanismo di difesa antiaerea ma l’intercettazione del missile questa volta è fallita. L’impatto del razzo nei pressi del Terminal 3, dove ha causato gravi danni e tre feriti, Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Per la prima volta un missile balistico proveniente dallo Yemen è caduto all'interno dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv causano feriti e danni nel principale scalo aeroportuale israeliano. L’attacco proveniente dalle milizie Houthi è scattato nelle prime ore della mattinata di oggi domenica 4 aprile. In zona sono risuonate subito le sirene ed è partito il meccanismo di difesa antiaerea ma l’intercettazione del missile questa volta è fallita.

L’esercito israeliano ha confermato che sono stati effettuati diversi tentativi di intercettare il missile e affermato che i dettagli dell’accaduto sono in fase di revisione. Fonti dell'IDF hanno dichiarato di non sapere se si sia trattato di un impatto diretto causato dal missile o di frammenti del missile precipitati nella zona ma la radio dell'esercito ha riferito che il missile non è stato intercettato.

Il missile ha colpita l'area del del Terminal 3 dell'aeroporto Ben Gurion

L’impatto del razzo nei pressi del Terminal 3, dove ha causato gravi danni e tre feriti, nessuno in maniera grave. La scena ripresa anche in un video nel quale si vede il razzo precipitare al suo e impattare sul terreno dove si è alzato poi una nube di fumo nero.

Secondo i media locali, i servizi sanitari hanno soccorso un uomo di 50 anni e una donna di 54 anni, rimasti leggermente feriti nell'esplosione, e una donna di 32 anni, rimasta ferita indirettamente durante la corsa verso il rifugio.

A seguito dell'attacco missilistico, la strada di accesso al Terminal 3 ha subito ingenti danni e l’aeroporto è stato chiuso con stop ai voli sia in partenza che in arrivo. L'Autorità aeroportuale israeliana ha dichiarato però che le operazioni sono tornate alla normalità circa un'ora dopo l'annuncio iniziale di anche se la zona interessata è interdetta e si sta indagando sulla possibile presenza di schegge del missile nell'area aeroportuale.

A Gaza almeno 45 morti negli attacchi israeliani

Intanto sale a 45 il bilancio delle vittime palestinesi negli attacchi dell’Idf su Gaza nelle ultime 24 ore. Tra di loro anche sei persone uccise nel bombardamento di Khan Younis, nel sud di Gaza, questa mattina. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche locali. Dal 18 marzo scorso l'esercito israeliano ha ripreso i combattimenti nella Striscia di Gaza, lanciando massicci attacchi contro l'enclave palestinese. L'esercito israeliano ha annunciato che le operazioni dureranno a lungo e inviato decine di migliaia di ordini di chiamata ai riservisti per ampliare significativamente la sua offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza.