“Io, vittima di truffa, ho versato 45mila euro su una piattaforma di investimenti e non ho più visto un euro”

La vittima di una presunta truffa legata a una piattaforma di investimenti straniera racconta a Fanpage.it come funzionava il raggiro: “Ho perso tutti i miei risparmi che ammontavano a 45mila euro. Mi sono rivolto ai carabinieri e ho fatto denuncia”.

"Vivo in provincia di Firenze e sono vittima di una presunta truffa finanziaria: ho perso tutti i miei risparmi che ammontano a 45mila euro". Inizia così il racconto di Leonardo su quello che ha vissuto negli ultimi due anni.

Tutto è iniziato con un investimento su una piattaforma straniera che prometteva un rendimento mensile del 2 per cento tramite accesso a una seconda società. Leonardo era stato convinto a investire i risparmi da un amico nel 2023: aveva iniziato caricando sulla piattaforma 15mila euro, poi con il passare del tempo anche il resto. I soldi affidati a questo investimento alla fine sono stati 45mila. Ovvero tutto quello che aveva.

Per due anni tutto è andato bene, nel senso che Leonardo ha pensato che i suoi soldi fossero al sicuro. Due anni dopo ha scoperto che la società di investimenti stava vendendo la piattaforma. Così ha chiesto di riavere indietro i suoi risparmi, che non ha mai più rivisto. Con il passare del tempo solo silenzio. Leonardo ha così presentato denuncia e attivato le indagini. A Fanpage.it spiega tutto.

Come sei stato convinto a investire sulla piattaforma?

Nel 2023 stavo lavorando nel negozio di un amico dei miei genitori. Il proprietario del negozio mi ha presentato il suo migliore amico, nonché il suo testimone di nozze. Insomma una persona di fiducia, immaginavo. Questa persona mi ha parlato di questo progetto di investimenti in cui lui era già dentro da diversi anni e mi ha convinto.

Come funzionava questo presunto investimento?

Il meccanismo era semplice: versare un capitale iniziale e l'investitore avrebbe avuto un ritorno di guadagno del 2 per cento mensile. Il mio primo versamento era stato di 15mila euro. Il 2 per cento lo vedevo regolarmente versato su un conto esterno, non direttamente sulla mia banca.

Da questo conto si poteva decidere se prelevare quel 2 per cento e spostarlo sulla propria banca oppure reinvestirlo sulla piattaforma per andare a incrementare il proprio capitale. Io ho sempre scelto questa ultima soluzione. Tutto procedeva bene. Quindi qualche mese dopo avevo deciso di investire altri soldi.

Come è andato avanti nei successivi mesi?

Continuavo a lavorare e continuavo ad avere anche rapporti con questa persona di fiducia che mi aveva fatto entrare nell'investimento. Non ho mai avuto un sospetto.

Quando è cambiato tutto?

A gennaio di quest'anno, quindi quasi due anni dopo, mi hanno comunicato che la società era stata venduta e che i nuovi acquirenti non avevano deciso di rinnovare le condizioni contrattuali che erano in vigore fino a quel momento e quindi avevano detto di essere pronti a rimborsare tutti tra gennaio e febbraio. A questo punto avrebbero dovuto rimborsare la cifra iniziale più il 2 per cento mensili maturati in questi due anni.

Dopo aver dato la comunicazione però sono spariti un po' tutti: era diventato difficile contattarli per telefono e le risposte arrivavano dopo un mese. Infine il silenzio totale.

Come aveva cercato di mettersi in contatto con loro?

Avevo trovato sul web il cellulare della persona che stava dietro alla piattaforma. L'avevo chiamato e mi aveva confermato bene o male la versione che mi era stata già data: ovvero che la società era stata venduta e di non preoccuparmi che era tutto a posto. Mi ha spiegato inoltre che ci erano stati degli intoppi a livelli contrattuali e che stavano però provvedendo a risolvere. Mi continuavano a ripetere di stare tranquillo perché era implicato anche un generale delle forze dell'ordine.

Quindi sicuramente non potevano fare cavolate perché comunque c'era questa personalità di mezzo che temevano. Dopo che è passato un mese senza avere più notizie ho deciso di sporgere denuncia e l'istante successivo il mio account sulla piattaforma è stato cancellato. Quindi a quel punto i miei dubbi si sono ridotti a zero.

Cosa stai facendo ora?

Spero nelle indagini dei carabinieri. Comunque non riesco ad assumere un avvocato perché non ho i soldi, tutti i miei risparmi erano finiti nella piattaforma. Non ho visto ancora un euro.

