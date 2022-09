Invitato non gradisce il pranzo, padrone di casa gli stacca l’orecchio a morsi: condannato ma libero L’invitato aveva accusato la padrona di casa di non saper cucinare, il compagno di questa era intervenuto ed era nata una lite. A processo condannato per lesioni gravissime.

A cura di Antonio Palma

Quando si è invitati a casa di qualcuno per un pranzo e non si gradiscono le pietanze proposte forse è meglio non commentare per evitare il risentimento del padrone ma questo non giustifica quando ha fatto un cinquantenne residente in Friuli che, di fronte alle rimostranze del commensale, lo ha aggredito strappandogli l’orecchio a morsi.

L’episodio risale a diverso tempo fa ma ha dato vita a un lungo procedimento giudiziario e un processo penale che martedì scorso è giunto a conclusione con la condanna del padrone di casa che però è tornato subito in libertà.

I fatti risalgono al pranzo di Santo Stefano di due anni fa quando in un’abitazione di Pordenone si erano radunati due uomini e tre donne. Nel bel mezzo del banchetto, forse complice anche l’alcol, l’invitato aveva iniziato a contestare il sapore e l’odore di alcune pietanze proposte, pare lamentandosi soprattutto della troppa cipolla.

Dalle parole però ben presto si era passato ai fatti. Quando l’uomo aveva iniziato ad accusare la padrona di casa di non saper cucinare, il compagno di questa si sarebbe inalberato a sua volta, ritenendola un’offesa e i due sono arrivati allo scontro. A questo punto il 51enne padrone di casa aveva strappato a morsi l’orecchio dell’altro lasciandolo in una pozza di sangue. La vittima ha riportato lesioni permanenti e per l’altro è scattata la denuncia e il processo.

Come ricostruisce il Gazzettino, il 51enne ha rischiato di essere condannato per sfregio permanente, un reato più grave, prima che il pm derubricasse il tutto a lesioni gravissime e accettasse il patteggiamento dell’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.