Investito e ucciso in strada, Gaetano ha protetto la sua Angelica nell’ultimo disperato gesto L’uomo ha spinto istintivamente via la sua amata nell’ultimo disperato gesto per evitare l’impatto che di fatto ha salvato la vita alla donna ma non ha impedito che la vettura lo investe in pieno uccidendolo a Foggia.

A cura di Antonio Palma

Alla vista dell’auto che sopraggiungeva a forte velocità mentre loro attraversavano la strada, ha spinto istintivamente via la sua amata nell’ultimo disperato gesto per evitare l’impatto che di fatto ha salvato la vita alla donna ma non ha impedito che la vettura lo investe in pieno uccidendolo. È la terribile storia di Gaetano Conversano, 32enne di Sant’Agata di Puglia, deceduto dopo essere stato investito nei giorni scorsi a Foggia in via Mario Natola.

Il 32enne si stava dirigendo a piedi verso lo stadio del capoluogo dauno per assistere a una partita di calcio quando lunedì pomeriggio è stato travolto intorno alle 19. Un impatto violentissimo nel mezzo della carreggiata che lo ha lasciato esanime sull’asfalto davanti agli occhi inorriditi della fidanzata Angelica che lo accompagnava.

La donna che con il 32enne conviveva da tempo a Sant'Agata di Puglia, è rimasta illesa proprio grazie all’Ultimo gesto del suo amato che l’ha spinta via. Gaetano invece non ha avuto il tempo di scansarsi ed è stato colpito in pieno.

Leggi anche Il 14enne Luca Marengoni investito e ucciso da un tram a Milano

All’arrivo dei soccorsi del 118, allertati dai presenti, Gaetano era ancora vivo anche se in condizioni gravissime. I sanitari lo hanno stabilizzato e caricato sull’ambulanza trasportandolo in codice di massima urgenza al Policlinico “Riuniti” di Foggia . Qui si è tentato di tutto ma ogni sforo per salvarlo si è rivelato vano.

Amici e familiari, con in testa Angelica, fino all’ultimo hanno sperato che il 32enne, ricoverato nel reparto di Rianimazione, potesse riprendersi. Una speranza che purtroppo si è infranta nella notte tra martedì e mercoledì quando dall’ospedale è arrivata terribile notizia della morte di Gaetano.

Sulla dinamica dell’incidente stradale son in corso gli accertamenti della polizia locale che è accorsa sul posto e ha effettuato i rilievi. Si indaga sulla posizione dell’automobilista che si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto mortale