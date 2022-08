Investito da un’auto mentre è in moto col papà, muore 12enne: genitori decidono di donare gli organi È morto dopo giorni di agonia un 12enne aostano che era stato investito da un’auto Montjovet lungo la statale 26. Si trovava in sella alla moto guidata dal padre quando è caduto. Donati gli organi.

È morto dopo giorni di agonia un bambino di 12 anni della Valle d'Aosta che era rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto il 12 agosto a Montjovet (Aosta), lungo la strada statale 26.

Nella serata di Ferragosto ne è stata dichiarata la morte all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove si trovava ricoverato.

I genitori hanno dato l'assenso alla donazione degli organi.

Il ragazzo viaggiava su una moto Yamaha guidata dal padre 45enne e indossava il casco quando si è verificato l'incidente.

In base ai primi accertamenti dei carabinieri, verso le ore 13 del 12 agosto la moto ha tamponato l'auto che la precedeva e il dodicenne è stato sbalzato a terra. Qui è stato colpito da un'altra auto che sopraggiungeva dal senso opposto.

Soccorso dal 118, il 12enne, in condizioni critiche a causa del trauma cranico riportato, è stato elitrasportato all'ospedale Parini di Aosta. Poi dopo il ricovero in Rianimazione i medici hanno deciso il trasferimento in elicottero a Torino.

Nell'ospedale infantile è stato intubato, con prognosi riservata, e ancora ricoverato in Rianimazione, sino alla dichiarazione di morte. Illesi il padre e gli occupanti delle auto coinvolte.

Incidente a Udine, grave ragazzino di 13 anni

Nella giornata di ieri, lunedì 15 agosto, un altro incidente che ha coinvolto un minore si è verificato a Pasian di Prato, in provincia di Udine poco prima delle 19:30.

Un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. Ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al femore.

Secondo una prima ricostruzione il 13enne stava attraversando sulle strisce con la sua bicicletta quando è stato investito dall'auto. La donna al volante, visibilmente scossa, si è fermata e ha prestato i primi soccorsi, insieme ad altre persone presenti.

Morta a Vigonovo bimba di 1 anno e mezzo investita dal padre

In mattinata si è anche consumata una tragedia a Vigonovo, nel Veneziano. Chiara, bimba di 1 anno e 8 mesi, è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia.

Alla guida c'era il papà che non si è accorta della presenza della piccola. La quale ha riportato ferite da schiacciamento troppo gravi ed inutili sono stati i tentativi dei soccorritori di salvarla.