Investita sulle strisce all'uscita da scuola a Pescara, la 15enne non ce l'ha fatta: gli organi donati La giovane studentessa abruzzese è morta oggi 10 dicembre nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara dove era arrivata il 3 dicembre scorso in condizioni gravissime dopo essere stata investita sulle strisce pedonale all'uscita da scuola.

A cura di Antonio Palma

Foto di repertorio

Non ce l'ha fatta la ragazzina di 15 anni investita da un’auto in strada e ferita gravemente a Pescara esattamente una settimana fa all’uscita da scuola in via Falcone e Borsellino. La giovane studentessa abruzzese è morta oggi 10 dicembre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara dove era arrivata il 3 dicembre scorso in condizioni gravissime.

La 15enne era stata rianimata sul posto a lungo dal personale del 118, che era riuscito a stabilizzarla dopo numerosi tentavi, e quindi portata in ospedale. Mercoledì la giovane era stata sottoposta anche a un delicato intervento neurochirurgico. Fino all’ultimo parenti e amici hanno sperato che potesse farcela ma troppo gravi erano le ferite riportare nell’impatto con il suv e la ragazzina è deceduta senza mai più riprendere conoscenza. Non riscontrando più attività cerebrale, questa mattina i medici hanno dichiarato la morte encefalica ed è scattata la procedura del cosiddetto periodo di osservazione di sei ore.

Il decesso è stato dichiarato nel primo pomeriggio, intorno alle 14. Gli organi della 15enne serviranno ora a salvare altre vite o a dare speranze di una vita migliore ad altre persone. I familiari infatti hanno dato l'assenso alla donazione degli organi, come ha comunicato l’ospedale che si occuperà dell’espianto.

"In questo momento di immenso dolore la Direzione Strategica, la direttrice del reparto di Rianimazione, Rosamaria Zocaro, e tutto il personale sanitario si stringono con affetto ai genitori, ai familiari e agli amici della giovane. Desideriamo infine informare che i genitori, con un gesto di grande generosità e altruismo, hanno acconsentito alla donazione degli organi e tessuti della figlia. Un atto d'amore che permetterà di donare speranza e nuova vita ad altre persone" si legge in una nota della Asl di Pescara.

La tragedia si è consumata martedì scorso quando la 15enne è stata investita da un suv mentre attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali in via Falcone e Borsellino. Un urto violentissimo che ha sbalzato per alcuni metri l’adolescente, studentessa delle scuole superiori, lasciandola esanime sull’asfalto. La scena davanti agli occhi del padre che la stava aspettando all’uscita di scuola.

Sulla dinamica dei fatti si sta occupando ora la Procura di Pescara con un fascicolo per omicidio stradale che vece indagato il conducente dell'auto, un 41enne. All’uomo è stato sequestrato lo smartphone per tutti gli accertamenti del caso.