video suggerito

Investita e uccisa in bici a 14 anni, indagato medico del 118: “Non ha prestato soccorsi adeguati” È stata indagata dalla Procura di Padova la dottoressa che il 28 ottobre scorso era in servizio al 118 ed era giunta sul luogo dell’incidente nel quale ha perso la vita Eleonora, la 14enne travolta da un’auto a Piove di Sacco. Secondo quanto sostiene l’accusa, la dottoressa non l’avrebbe soccorsa adeguatamente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stata indagata dalla Procura di Padova la dottoressa che il 28 ottobre scorso era in servizio al 118 ed era giunta sul luogo dell'incidente nel quale ha perso la vita Eleonora, la 14enne travolta da un'auto a Piove di Sacco. Secondo quanto sostiene l’accusa, la dottoressa non l’avrebbe soccorsa adeguatamente.

I reati ipotizzati dal pubblico ministero Sergio Dini, titolare dell'inchiesta, nei confronti della donna, 62 anni, sono interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d'ufficio, come riporta il Mattino di Padova.

A denunciare la presunta condotta omissiva della dottoressa sarebbero stati gli infermieri dell’equipe intervenuta nel tentativo di salvare la 14enne, morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Il pm aveva fin da subito iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio stradale, il conducente dell'auto, una Volkswagen Golf, che ha investito e ucciso la ragazza mentre stava raggiungendo in bicicletta la fermata del bus per andare a scuola. In base a primi riscontri, sembra che l'uomo, un 34enne di Campolongo Maggiore, procedesse a una velocità superiore al limite.

Il magistrato inquirente ha disposto un primo accertamento tecnico non ripetibile, che si svolgerà nella mattinata di venerdì 8 novembre: una consulenza per stabilire con precisione la dinamica, le cause e tutte le responsabilità dell’investimento, incaricando a tal fine, lunedì scorso, l’ingegnere Gherardo Fais.

Il pm era pronto a rilasciare il nulla osta alla sepoltura, senza disporre l’autopsia, quando è arrivata la denuncia del personale paramedico del Suem nei confronti della dottoressa. Dini ha quindi fatto marcia indietro e richiesto l’esame autoptico che dovrà chiarire se al decesso possa aver contribuito la condotta omissiva del medico.

L’incarico è stato conferito al medico legale Antonello Cirnelli, che ha eseguito l’esame presso l’obitorio dell’ospedale di Padova. Dopo la conclusione gli accertamenti tecnici, dovrebbe arrivare dalla Procura il nuovo nulla osta per la sepoltura. I genitori della 14enne potranno così fissare la data dei funerali.