Intossicazione alimentare per tre 20enni in ospedale a Pesaro: hanno mangiato tartare di tonno Tre ragazze sono finite in ospedale dopo aver ingerito una tartare di tonno. Una intossicazione alimentare secondo i medici del pronto soccorso che le hanno poi trasferite in Cardiologia.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Sono finite in ospedale dopo aver mangiato una tartare di tonno le tre amiche ricoverate a Pesaro per un'intossicazione alimentare. Giunte in pronto soccorso con tremore, eruzione cutanea, chiazze nelle gambe e nausea per le tre ragazze di età compresa tra i 23 e i 26 anni, è stata subito ipotizzata una intossicazione causata da un alimento ingerito nelle ore precedenti.

A quel punto insieme con i medici hanno capito che ad aver causato i sintomi sarebbe stata una tartare di tonno che le tre avevano consumato poco prima in un ristorante di Fano. Insieme a loro c'erano infatti altri amici che però non hanno ordinato il tonno e che non hanno mostrato alcun sintomo. A quel punto, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, le tre ragazze sono state trasferite nel reparto di Cardiologia dell'ospedale dove si trovano tutt'ora in osservazione. Un passaggio necessario visto che in questi casi la tossina può danneggiare anche il cuore. Il primario della struttura ha infatti deciso di tenerle in ospedale per monitorarne eventuali sviluppi ed essere presenti in caso di complicazioni.

La tre ragazze sono tre amiche e studiano insieme all'università, una delle tre, 26enne, è residente a Saltara, le altre due sono di Fano. Lo scorso 15 agosto un caso analogo quando due turiste milanesi di 23 e 24 anni hanno consumato in un ristorante di Gabicce, sempre in provincia di Pesaro, una tartare di tonno che ha provocato sintomi da dissenteria come diarrea e vomito, accompagnati da febbre.

I genitori hanno segnalato il fatto ai carabinieri che hanno ipotizzato una correlazione tra i due casi magari causata da una partita di tonno a rischio in cui si sono riforniti diversi locali.