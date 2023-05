Insulta la maestra d’asilo del figlio sui social: mamma condannata a mille euro di multa La donna aveva notato il grembiulino del piccolo sporco e bagnato di pipì e da qui era nato un battibecco con la maestra. Aveva poi reiterato le accuse anche su Facebook con un duro post.

Mille euro di multa per aver insultato sui social la maestra d'asilo del figlioletto, è questa la sanzione inflitta dal Tribunale a una mamma pugliese che, dopo un diverbio a scuola sulla condotta dell'insegnate, si era scagliata contro l'educatrice anche sui social con varie offese. I fatti risalgono a diversi anni fa quando tra la mamma e l'educatrice di una scuola dell'infanzia di un paesino del Salento si acese un diverbio sfociato pii in insulti a mezzo social.

L'insegnante aveva deciso di denunciare tutto e la vicenda era arrivata in Tribunale dove ora la mamma è stata condannata per diffamazione. Per i giudici infatti le sue parole hanno offeso l'onorabilità e la reputazione della maestra ancora di più perché espresse a mezzo social con un post su Facebook. Come ricostruisce Repubblica, tutto era nato nel 2016 quando la giovane mamma salentina era andata a scuola a riprendere il figlioletto di pochi anni.

La donna però aveva notato il grembiulino del piccolo sporco e bagnato di pipì e da qui era nato un battibecco con la maestra. Dopo aver chiesto spiegazioni alle insegnanti e non accettando i chiarimenti delle educatrici, la donna se la prese con la maestra, destinandole offese tra i corridoi della scuola. Una vicenda che forse sarebbe potuta finire così ma la mamma aveva poi reiterato le accuse anche su Facebook con un duro post contro l'insegnante che a suo dire avrebbe dovuto evitare che il figlio si facesse la pipì addosso.

"Sei brava soltanto a fregarti lo stipendio, accendi un cero in chiesa se oggi non ti ho picchiato, tempo al tempo mia cara e avrò le mie soddisfazioni" aveva scritto la donna sul social. Frasi che hanno indotto la maestra a denunciare la mamma che ora, a oltre sei anni di distanza dai fatti, è stata condannata per diffamazione aggravata.