Inseguita e picchiata da un gruppo di ragazzi fuori da scuola a Parma: una donna vede l’aggressione e la salva

Una giovane, forse minorenne, è stata accerchiata e aggredita da coetanei appena uscita da una scuola di Parma. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata una donna che ha assistito al pestaggio dalla sua auto.

Paura all'uscita di una scuola a Parma. Una giovane, forse minorenne, è stata accerchiata e aggredita da coetanei appena finite le lezioni. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni passanti che si sono subito messi in sua difesa e hanno salvato la ragazza. Tutto è accaduto ieri mattina a Parma. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la ragazzina sarebbe stata rincorsa, accerchiata, trascinata a terra e picchiata da un gruppo di giovani, come riporta la Gazzetta di Parma.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata una donna che ha assistito al pestaggio dalla sua auto. Grazie a lei e a un educatore che anche lui si trovava nelle vicinanze dell'accaduto, la giovane è riuscita a mettersi in salvo prima che la situazione degenerasse ancora di più. La ragazza è stata comunque ripetutamente colpita con calci e pugni mentre si trovava a terra. Il gruppo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Intanto sono scattati tutti gli accertamenti del caso che permetteranno di risalire all'identità degli aggressori. Certo è che l'aggressione arriva pochi giorni dopo che i presidi degli istituti di via Toscana a Parma hanno chiesto più telecamere e controlli dopo episodi di microcriminalità avvenuti nella zona. Da capire quindi se ci sono state altre aggressioni nel quartiere.