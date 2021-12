Ingerisce droga a soli 10 mesi, grave bambino ricoverato ad Ancona La procura di Pescara ha aperto un’inchiesta sul neonato ricoverato in ospedale ad Ancona dopo essersi sentito male per aver ingerito cannabinoidi: portato dai genitori in pronto soccorso a Chieti, è stato poi deciso il trasferimento.

A cura di Chiara Ammendola

È ricoverato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona il neonato di soli dieci mesi che è stato portato al Pronto soccorso dai genitori dopo essersi sentito male: secondo quanto si apprende il piccolo avrebbe ingerito cannabinoidi e sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell'ordine.

Il bambino accompagnato in ospedale dai genitori dopo essersi sentito male

Tutto è iniziato quando all'ospedale di Chieti, in Abruzzo, è giunta una coppia con il figlio di soli dieci mesi che aveva iniziato a stare male poco prima. Dopo averlo visitato, visti i sintomi, i medici hanno deciso di sottoporre il neonato a degli esami tossicologici dai quali si è scoperto che il bimbo aveva ingerito della droga, cannabinoidi nello specifico. Dopo gli esami è stato deciso per lui è il trasferimento. Nelle scorse ore è infatti giunto presso l'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, nelle Marche, dove si trova tutt'ora ricoverato.

La procura di Pescara ha aperto un'inchiesta sull'accaduto

Intanto sono state allertate le forze dell'ordine che sono giunte in ospedale per raccogliere le informazioni utili a chiarire l'accaduto. Sulla vicenda c'è uno stretto riserbo da parte delle autorità sanitarie che hanno trasmesso i dati necessari alla procura di Pescara che intanto ha aperto un'inchiesta. La posizione dei genitori del bambino non è ancora chiara, sono stati comunque ascoltati dalle forze dalla polizia. Stando a quanto trapelato il piccolo comunque non sarebbe in gravi condizioni ma il quadro resta piuttosto critico.