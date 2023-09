Incubo per gli studenti di un liceo di Messina: prova orale annullata, esame di maturità da rifare Al liceo linguistico Galilei di Messina, 11 studenti dovranno risostenere la prova orale dell’esame di maturità. Il caso è stato sollevato dopo il ricorso di una studentessa rispetto alla pubblicazione dei voti finali, ritenuti a suo dire ingiusti. La nuova data d’esame sarà il 20 settembre, mentre i genitori dei ragazzi sono pronti a presentare ricorso.

A Messina, dopo un'ispezione da parte dell'Ufficio regionale scolastico in un liceo, sono state rilevate importanti irregolarità durante la prova orale di Maturità. Il caso è stato sollevato al Galilei di Spadafora, dove undici studenti ora devono rifare gli esami.

Il tutto è partito dopo la presentazione di riscorso da parte di una studentessa, in seguito alla pubblicazione dei voti finali dell'esame di stato. Secondo la giovane, le votazioni definitive l'avrebbero penalizzata. A finire sotto accusa è stata la prova orale.

Ora, per l'intera classe del liceo linguistico, si materializzerà uno tra i peggiori incubi scolastici: ritornare tra i banchi di scuola e sostenere una nuova prova orale. L'esame è stato fissato per mercoledì 20 settembre: in questa data, i ragazzi dovranno superare ancora una volta l'ostacolo tanto temuto della Maturità. In quest'occasione, in aula, sarà presente una nuova commissione, diversa da quella precedente.

Quanto alle famiglie degli studenti, alcuni di loro non avrebbero reagito così bene: in tanti sono rimasti amareggiati per la decisione presa dalle autorità scolastiche e ora, sarebbero pronti a presentare ricorso.