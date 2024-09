Incidente tra Cutro e Crotone, scontro tra auto: morta la moglie del sindaco Ceraso, andava a lavoro

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale nelle scorse ore sulla SS 106 SV tra Crotone e Cutro: in seguito allo scontro tra due auto si è verificato il decesso di una persona. Si tratta di Chiara Olivo, 63 anni e moglie del sindaco di Cutro Antonio Ceraso.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le due vetture, una Fiat Punto ed una Jeep Renegade, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per l’intervento dell’elisoccorso. La vittima si stava recando all'istituto di scuola primaria Alcmeone di Crotone come tutte le mattine quando si è verificato l'impatto violentissimo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che alcuni automobilisti hanno provato a rianimarla in attesa che arrivassero i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Crotone che si sono adoperati ad estrarre dalle lamiere la donna rimasta incastrata nell'abitacolo della Fiat Punto e consegnarla al personale sanitario del Suem118, ma per la vittima, classe 1961 e insegnante alla scuola primaria dell’Istituto Alcmeone di Crotone oltre che coniuge del primo cittadino di Cutro, non c'è stato nulla da fare. È rimasto ferito anche il conducente della Jeep.

Indagini si corso da parte della Polizia stradale che con il supporto dei Carabinieri avrà il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Intanto, l'intera comunità di Cutro è sotto shock per la scomparsa della moglie del sindaco. Lascia due figli.