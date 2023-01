Incidente Torino, auto si ribalta dopo scontro e va a sbattere contro semaforo: Morena muore a 34 anni Incidente nella notte a Torino Crocetta: una donna di 34 anni, Morena Guerini, è morta sul colpo dopo che l’auto nella quale viaggiava, guidata dalla cugina, si è scontrata contro un’altra vettura, poi si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un semaforo.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente questa notte a Torino Crocetta. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento alle 2,23 all’incrocio tra via Cassini e corso Einaudi e una di loro prima si è ribaltata e poi è andata a sbattere contro un semaforo.

Il bilancio è di una vittima: si tratta di Morena Guerini, 34enne residente a Collegno e componente del gruppo teatrale I Fantastorie di Almese. Era a bordo di una Ypsilon come passeggera ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo per circa 20 metri dopo l'impatto contro una Alfa Romeo 147. È morta sul colpo.

La cugina, che era al volante della vettura, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Cto di Torino, da cui verrà dimessa in giornata con una prognosi di 45 giorni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima, e gli agenti della polizia locale. I primissimi soccorsi sono stati prestati da alcuni carroattrezzisti, che anche loro hanno cercato di fare il possibile per evitare la morte della donna, ma senza successo.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Secondo le prime testimonianze la Lancia viaggiava certamente in direzione dell'esterno della città al centro del viale. L'Alfa si sarebbe immessa dal controviale, forse per svoltare, ma indagini sono ancora in corso per stabilire esattamente cosa è successo.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network in ricordo di Morena. Tra questi, quello scritto dall'associazione di cui faceva parte: "Oggi I Fantastorie perdono una grande compagna d’avventure, Morena Guerini. Quindici anni insieme. Siamo devastati dal dolore. Con infinito affetto e gratitudine".

"La prima ad arrivare alle prove, quella che non mancava mai. Quella che dietro le quinte teneva più posto di una squadra di calcio. Una bambolina che pareva di ceramica e che invece era uno Tsunami. Ti vorró bene per sempre Momo, mi mancherà tutto di te. Anche i messaggi alle 3 del mattino per dirmi che avevi avuto un’idea su una coreografia", ha scritto Elisa.