Incidente sul lavoro, esplode bombola al Palazzo del Turismo: muore tecnico specializzato a Jesolo Un operaio è morto, dilaniato dall’esplosione di una bombola, avvenuta questa mattina al palazzo Kursaal di piazza Brescia a Jesolo. La vittima, tecnico specializzato, era alle prese con alcuni lavori di manutenzione sul sistema di antincendio.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Un operaio è morto questa mattina a Jesolo, a causa dell'esplosione di una bombola avvenuta all'interno del palazzo Kursaal, ex Apt, di piazza Brescia. Stando a quanto si apprende l'uomo, 50 anni, tecnico specializzato, stava facendo dei lavori di manutenzione e svuotamento di un magazzino della struttura, quando è scoppiata una bombola del sistema antincendio. Sul posto sono giunti dopo la chiamata dei presenti vigili del fuoco, carabinieri e polizia di stato per tutti gli accertamenti.

Stava svolgendo lavori di manutenzione con un altro collega rimasto illeso

Purtroppo quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto il Palazzo del Turismo per la vittima dell'esplosione non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Con lui sembra che ci fossi anche un collega che però è rimasto illeso: i due erano stati chiamati a svolgere dei lavori di manutenzione proprio all'impianto anticendio della struttura quando è scoppiata la bombola. L'intervento era stato ordinato dalla Città Metropolitana di Venezia, proprietaria dell'immobile. Non è chiaro se il 50enne sia morto per l'impatto con l'apparecchiatura o nel tentativo di sfuggire alla bombola stessa che lo potrebbe averlo raggiunto dopo l'esplosione.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che i due tecnici si trovassero nel seminterrato del palazzo Kursaal dove ci sono delle bombole che contengono 50% di gas argon e 50% di azoto. È stato qui che improvvisamente, per cause ancora da chiarire, improvvisamente una delle bombole è letteralmente "volata" nella stanza dopo una deflagrazione.