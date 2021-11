Incidente sul lavoro a Limidi, crolla un blocco di alluminio nella sua ditta: muore titolare 87enne È morto schiacciato da un blocco di alluminio che stava trasportando con un muletto l’imprenditore Giancarlo Lari, 87 anni, vittima di un incidente nella sua stessa azienda a Limidi di Soliera, in provincia di Modena.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Limidi di Soliera, in provincia di Modena, dove un uomo di 87 anni è morto travolto da un blocco di cemento caduto dall'alto. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda di cui l'uomo, Giancarlo Lari, era proprietario. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118 e carabinieri ma purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, quando è stato chiamato il 112 per un incidente avvenuto all'interno della ditta Artiglio Spa di Limidi in via Archimede. È qui che il presidente Giancarlo Lari, presidente dell’azienda stessa, è stato travolto da un blocco di alluminio che lui stesso stava trasportando con un muletto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Soliera, la medicina del lavoro, l’ambulanza e l’elicottero, ma per l'87enne non c'è stato nulla da fare.

L'uomo era alla guida di un muletto quando è avvenuto l'incidente

Giancarlo Lari era presidente dell'impresa che produce macchinari che tranciano grossi tronchi e alla quale aveva dedicato tutta la propria vita. Lascia la moglie Diana, il figlio Luca e la nuora Sandra, entrambi componenti del consiglio d’amministrazione di “Artiglio”, oltre ai nipoti. "Siamo sconvolti per queste tragedie che in modo così ravvicinato si sono abbattute sul nostro territorio – le parole del sindaco Roberto Solomita che ha così espresso il proprio cordoglio a nome di tutta Soliera – siamo sgomenti e attendiamo che sia ricostruita la dinamica per capire che cosa sia successo. Nel frattempo, ci stringiamo alla famiglia con il cordoglio da parte di tutta Soliera".