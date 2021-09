Incidente sul lavoro a Genova: operaio precipita da una impalcatura e muore sul colpo Un operaio è morto questa mattina in via Cecchi a Genova in un incidente sul lavoro precipitando da una impalcatura. Aveva 54 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini affidate agli ispettori dell’Asl per verificare la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza.

A cura di Susanna Picone

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio ha perso la vita a Genova. L'incidente si è consumato questa mattina, mercoledì 15 settembre, intorno alle 10 in via Cecchi a Genova dove l'operaio è caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando. La vittima è un uomo di cinquantaquattro anni. Subito soccorso dagli operatori del 118 dopo l'incidente, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatare il decesso. I rilievi sono affidati alla polizia, sul posto c'è anche l'ispettorato della Asl per chiarire le cause dell'incidente e il rispetto delle normative di sicurezza. "È uno stillicidio continuo, indegno di un Paese civile – ha detto all'Agi Federico Pezzoli, segretario generale della Fillea Genova e Liguria – Lo diciamo da sempre: bisogna investire in prevenzione, in ispettori del lavoro. È una situazione indegna". "Non conosciamo ancora la dinamica dell’incidente mortale, né tantomeno possiamo conoscere le responsabilità che saranno accertate dalle autorità competenti”, le parole invece del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, “certo è che quando un lavoratore muore non si tratta mai di una fatalità”.

Ieri un altro incidente mortale sul lavoro in Trentino – Solo di ieri un altro infortunio mortale sul lavoro, sul ghiacciaio Presena, in Trentino. Un operaio ha perso la vita rimanendo schiacciato da un macchinario nei pressi degli impianti di risalita. Vano, anche in quel caso, l'intervento dei soccorritori. Trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale S.Chiara di Trento, l'operaio è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.