Dramma al ghiacciaio Presena, operaio muore schiacciato da macchinario sugli impianti di risalita

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore sul ghiacciaio Presena, in Trentino, dove un operaio è morto tragicamente sul lavoro dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario sugli impianti di risalita. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi, martedì 14 settembre, durante alcuni lavori di manutenzione sugli impianti di risalita del ghiacciaio del Gruppo della Presanella a circa 2.500 metri di altitudine. L'allarme è stato lanciato intorno alle 9 di stamani e sono subito scattati i soccorsi che hanno visto sul posto anche l'intervento dell'elicottero del 118 ma ogni sforzo per salvare il lavoratore si è rivelato vano.

Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell'incidente, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento ma purtroppo i medici hanno potuto fare ben poco per lui che è stato dichiarato morto poco dopo. La vittima dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro è un operaio di 58 anni residente in un paese della val di Sole. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando su un macchinario per un intervento di manutenzione nell'area degli impianti di risalita quando qualcosa è andato storto ed è rimasto schiacciato. Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorsi medici, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il cinquantottenne però non è stato possibile fare nulla: troppo gravi si sono rivelate le ferite e i traumi riportati nell'incidente sul lavoro. Sull'accaduto è stata aperta una indagine e la dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri.