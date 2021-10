Incidente Rosignano, auto contro camion fermo in area di sosta: automobilista viva per miracolo Incidente oggi sull’autostrada A12 a un chilometro dal casello di Rosignano Marittimo, in direzione Livorno: una donna di 22 anni è rimasta miracolosamente illesa dopo che con la sua auto si è schiantata contro un camion che era fermo in area di sosta. Se l’è cavata con alcune escoriazioni ma la vettura è andata distrutta.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Incredibile incidente stradale oggi sull’autostrada A12 a un chilometro dal casello di Rosignano Marittimo, in direzione Livorno. Una Smart, guidata da una donna di 22 anni, si è schiantata letteralmente contro un camion che era fermo in piazzola di sosta. Erano circa le 10 di questa mattina quando si è verificato lo scontro. Il camionista ha avvertito un forte boato e ha allertato immediatamente i soccorsi che sono riusciti a recuperare la conducente della vettura miracolosamente illesa, nonostante la macchina apparisse quasi distrutta.

Immagine da Facebook.

La donna alla guida della vettura è stata infatti tirata fuori dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e trasferita dall’ambulanza della Pubblica assistenza di Cecina in ospedale con alcune escoriazioni e tanto spavento. La sua fortuna è legata al fatto che l'impatto è avvenuto dal lato passeggero. Un vero miracolo per la giovane donna che nell’impatto con il tir poteva avere conseguenze più gravi. Ancora da accertare le cause che hanno portato la perdita del controllo del mezzo.

Solo la settimana scorsa sempre in zona Rosignano c'erano stato un altro incidente dal quale era uscito miracolosamente illeso un 38enne. Il giovane di Grosseto, stava percorrendo la via Emilia all'altezza dello svincolo per Pomaia quando, dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un'auto, è finito in un fossato. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano con il medico del 118. Una volta stabilizzato, il ferito portato è stato quindi trasportato all'ospedale di Cecina con un trauma agli arti inferiori. La donna alla guida della vettura, una turista inglese, non ha invece avuto bisogno delle cure mediche.