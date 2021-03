Un incidente mortale si è verificato sulla statale 113 nei pressi del cimitero di Santa Flavia, nel Palermitano. Una Fiat Panda si è scontata con una Seat Ibiza per cause ancora da accertare. Sono rimaste coinvolte quattro persone secondo le prime indiscrezioni. Una di loro è morta: la vittima è Alfredo D'Amato, un 58enne titolare di una ditta di autotrasporti. Nella zona dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sul luogo dello scontro sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima e gli altri feriti. Per D'Amato però non c'è stato nulla da fare. Lunghe code in seguito allo scontro e all'arrivo delle forze dell'ordine, interpellate per i rilievi del caso. Il conducente della Seat Ibiza è stato trasportato in codice rosso presso l'Ospedale "Buccheri La Fela". Non si sa ancora molto delle sue condizioni di salute, che sono state però definite gravi. Gli altri due automobilisti feriti sono invece in condizioni definite non preoccupanti. I vigili del fuoco di Brancaccio hanno messo in sicurezza le due auto coinvolte, mentre l'Anas, con l'aiuto di polizia e carabinieri, ha mantenuto l'ordine sulla 113.

Ancora da accertare le cause dell'incidente. Le due auto si sarebbero scontrate in un frontale secondo le prime indiscrezioni. L'impatto non ha lasciato scampo al 58enne, praticamente morto sul colpo. I soccorsi, arrivati quasi subito sul luogo dell'incidente, non hanno potuto fare nulla per il titolare della ditta di autotrasporti se non constatarne il decesso. Gli sforzi si sono concentrati poi sugli altri tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi ricoverato in codice rosso. Gli altri due, invece, dovrebbero cavarsela con qualche giorno di prognosi e con le cure fornite dall'ospedale che li ha accolti per accertamenti ulteriori