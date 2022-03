Incidente Modena, auto con a bordo tre giovani esce di strada sulla Tangenziale: morti due ventenni Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Ferito gravemente un terzo giovane in macchina con loro.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi di vent'anni sono morti questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Modena, all'altezza dell'uscita 10 della Tangenziale. Una terza persona che si trovava all'interno dell'auto è rimasta ferita, ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sono al momento note. A quanto si apprende, la macchina sulla quale stavano viaggiando è uscita di strada, schiantandosi contro alcuni alberi che costeggiano la carreggiata. Violentissimo lo schianto, che non ha lasciato via di scampo ai due ragazzi deceduti. Ancora ignote le cause dell'incidente: a indagare sui motivi che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente, le forze dell'ordine. Sul posto, oltre al 118 e alla Polizia locale, anche i Vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dei due ragazzi ormai privi di vita dal veicolo.

Incidente a Modena, morti due ventenni: indagini in corso

Secondo le prime informazioni, nell'incidente avvenuto questa mattina a Modena non sarebbero coinvolti altri veicoli. Si sarebbe trattato quindi di un sinistro autonomo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Alla base, forse un colpo di sonno, un malore o una distrazione del conducente, ma si tratta solo di ipotesi che dovranno essere verificate dalle forze di polizia. L'identità dei due giovani che hanno perso la vita non è stata ancora resa nota. Per loro i soccorsi sono stati inutili: sono infatti morti sul colpo, e gli operatori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Il veicolo è stato sequestrato, mentre sulla salma dei due giovani sarà molto probabilmente disposta l'autopsia.