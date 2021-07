Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Gallipoli, in Salento (Puglia). Un bagnante è caduto in un'insenatura molto profonda, una fessura tra gli scogli, rischiando di rimanere incastrato. Il protagonista dell'incidente è un uomo salentino di mezza età, che stava trascorrendo una giornata al mare in relax come tante.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di domenica 11 luglio, intorno alle 15, nel tratto di mare di competenza del comune di Galatone, in località La Reggia, a mezza strada tra la Montagna spaccata e le Quattro colonne.

Non si sa ancora quale sia stata la dinamica, ma sembra che l'uomo sia scivolato nel buco in mezzo alle rocce. Per farlo uscire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato subito trasportato in ospedale, al Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.

Non è stato ancora possibile capire come l'uomo sia precipitato: forse è stato colto da malore, oppure ha perso l'equilibrio tentando un passaggio particolarmente ardito. Ma come spiega Agi il luogo in cui si è verificato l'incidente è particolarmente impervio e quindi tale da rendere difficili le operazioni di soccorso. Nulla hanno potuto fare i militari della Capitaneria di porto, giunti a bordo di una motovedetta e costretti a fermarsi ad una certa distanza dal punto in cui si trovava il malcapitato.

I Vigili del fuoco, specializzati in emergenze speleo-alpine e fluviali, si sono avvalsi delle unità acquatiche, di quelle speleologiche e, infine, dell'autoscala. Recuperato in mare, il ferito è stato quindi adagiato su una barella spinale ed è stato poi tirato su, e affidato alle cure del 118. L'uomo ha riportato lesioni e traumi ma non è in pericolo di vita.