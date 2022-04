Incidente di kitesurf davanti al figlio: è morto lo chef Claudio Tiranini Claudio Tiranini aveva 67 anni. Era molto noto a Savona per via del ristorante ‘A spurcacciun-a’ e nel 2017 aveva cucinato per lo chef Iginio Massari.

A cura di Beatrice Manca

Lutto nel mondo della ristorazione: lo chef Claudio Tiranini, 67 anni, è morto venerdì 1 aprile mentre faceva kitesurf nel mare di Fornaci, in provincia di Savona. Mentre era in acqua è caduto dalla tavola, rimanendo incastrato nelle corde della vela: insieme a lui c'era il figlio Alberto, che ha subito chiamato i soccorsi. Nonostante l'intervento della Capitaneria di porto lo chef è morto al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Tiranini era molto noto a Savona: insieme alla sorella gestiva il ‘Mare Hotel' in via Nizza e il ristorante A Spurcacciun-a.

L'incidente con il kitesurf

Secondo le prime ricostruzioni, Claudio Tiranini era entrato in acqua insieme a un gruppo di amici, appassionati di kitesurf come lui, e al figlio Alberto. Ma le onde si erano alzate improvvisamente, rendendogli difficile tornare a riva: lo chef è caduto dalla tavola restando impigliato nella vela e nelle corde. Il kitesurf infatti è una variante del surf che sfrutta la forza del vento grazie a un aquilone, manovrato tramite una barra collegata alla vela con cavi sottili. Il figlio ha immediatamente chiesto aiuto e chiamato la Capitaneria di porto: i soccorritori hanno raggiunto l'uomo e lo hanno caricato a bordo della motovedetta già privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione alle 18:45 è stato dichiarato il decesso all'ospedale San Paolo.

Chi era lo chef Claudio Tiranini

Sessantasette anni, savonese, Claudio Tiranini aveva due passioni: il mare e la cucina. La seconda era diventata il suo mestiere: i suoi piatti di pesce al ristorante A Spuraccin-a erano un richiamo irresistibile per tutti gli amanti del gourmet. Non solo: nel 2017 lavorò insieme ad Alessandro Borghese, Gennaro Esposito e altri rinomati cuochi alla cena di compleanno del collega Iginio Massari. Ma basta scorrere il suo profilo Instagram per capire l'amore per il mare, celebrato attraverso il kitesurf e diventata business: secondo La Stampa Tiranini era il proprietario del negozio "Mare Sport", un negozio di articoli sportivi e per la nautica. La passione per le onde purtroppo si è rivelata fatale: Savona oggi piange il suo chef.