È vivo per miracolo un 22enne rimasto ferito in un terribile incidente verificatosi questa mattina nella galleria dei berici tra i caselli di Vicenza Est e Ovest in direzione Milano dell'autostrada A4. È successo intorno alle 5. Il giovane era a bordo di un'auto che si è scontrata per cause che sono ancora in via di accertamento contro un mezzo pesante. I pompieri accorsi dalla centrale hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici lavorato non senza difficoltà per liberare l’autista, rimasto incastrato all’interno della Mercedes classe A, che si era trasformata in un groviglio di lamiere. La macchina, infatti, si è letteralmente accartocciata dopo la carambola contro il mezzo pesante e le pareti in cemento del tunnel autostradale.

Il 22enne è stato assistito dal personale sanitario del Suem che l’ha stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. A quanto pare, però, sembra che il ragazzo se la sia cavata alla fine solo con qualche ferita alle braccia, un vero e proprio miracolo se si guardano le immagini della vettura dopo l'incidente, in cui appare completamente disintegrata. Salvo complicazioni successive al ricovero, come scrive L'Eco Vicentino, con accertamenti in corso in queste ore e la verifica delle condizioni psicofisiche del conducente, per il ferito sarebbe escluso ogni rischio per la sua salute futura. Illeso l’autista del mezzo pesante, che per primo ha lanciato l'allarme. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.