Uno scontro frontale con un camion rivelatosi fatale per i due centauri che viaggiavano in sella a una moto: l'incidente è avvenuto questa mattina sulla nuova Estense all'incrocio tra via Giardini e l'Estense, ai Baldaccini di Pavullo. Purtroppo per i due non c'è stato nulla da fare e sono morti sul colpo.

La coppia, di 61 e 60 anni, è morta sul colpo

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina quando è stato chiesto l'intervento del 118 all'altezza di Madonna dei Baldaccini per un incidente stradale avvenuto proprio all'incrocio tra l'Estense e la strada provinciale per Serramazzoni. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei soccorritori che hanno tentato invano di rianimare le due persone ferite le cui condizioni però si sono rivelate subito gravi. In volo si è alzato l'elicottero del 118 per un disperato tentativo di soccorrere la coppia rivelatosi però inutile. I due, un uomo di 62 anni e una donna di 61 anni, però sono stati dichiarati morti poco dopo dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Lo scontro avvenuto mentre il camion si immetteva sulla strada

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Con loro anche i vigili del fuoco di Pavullo, comune del Modenese. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia sembra che il camion, che trasportava terra, nell'immettersi sulla strada, abbia travolto la moto con a bordo i due centauri. Il traffico è bloccato nel tratto interessato anche da lavori sulla strada: si sono create diverse code.