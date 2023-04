Inchiesta Shalom, Suor Rosalina chiama Formigli in diretta: “Mentono tutti, denuncio tutti” Suor Rosalina Ravasio difende ancora una volta la sua comunità definendo false le testimonianze e i video dei maltrattamenti perpetrati all’interno della sua comunità Shalom: “Contro di noi c’è stato un attacco programmato – le parole della suora intervenuta in diretta a Piazza Pulita – le uniche violenze viste all’interno di Shalom le stiamo subendo noi, denuncerò tutti”.

“Contro di noi c'è stato un attacco programmato, è una cosa schifosa. Le uniche violenze viste all'interno di Shalom le stiamo subendo noi, per questo denuncerò tutti”, così suor Rosalina Ravasio, fondatrice e responsabile della comunità Shalom, prova a giustificare e difendere l'operato dei propri ospiti dopo i nuovi video girati all'interno della comunità di Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia e che vedono ancora una volta alcuni degli ospiti vittime di maltrattamenti e umiliazioni.

Intervenuta in diretta durante il programma condotto da Corrado Formigli e in onda su La7 "Piazza Pulita", dove è stata mostrata la seconda puntata dell'inchiesta realizzata da Fanpage.it, suor Rosalina punta il dito contro i nuovi testimoni che hanno voluto raccontare la propria esperienza all'interno della comunità denunciando quanto subito in prima persona: “Nessuna di queste sei persone ha detto la verità – le parole di suor Rosalina dopo la messa in onda delle nuove scioccanti testimonianze – e in tribunale si vedrà. Noi abbiamo tutti i documenti con cui dimostreremo che è tutto falso”.

Dunque ancora una volta la responsabile della comunità di recupero nega che all'interno della struttura siano avvenute violenza, lo fa dinanzi alle nuove testimonianze video, che raccontano però cose diverse: “Noi siamo stati vittima di violenza – continua suor Rosalina nella sua telefonata in diretta – e per questo li denuncerò”. Proprio in merito alle nuove immagini dei maltrattamenti perpetrati ai danni di alcuni ospiti, molti dei quali con problemi psichici, dai cosiddetti "vecchi" della comunità, la fondatrice della stessa spiega che si tratta di "scherzi".

E a raccontarglielo sarebbe stato proprio il ragazzo che, come si vede nelle immagini raccolte dal team Backstair di Fanpage.it, è vittima della simulazione di una sodomizzazione: “Il ragazzo che loro hanno buttato sul tavolo è qui in comunità – spiega la suora – mi ha detto che non ha denunciato perché era uno scherzo”. “Gli onesti sanno che ho detto che nessuno doveva toccare con un dito nessun altro – prosegue – chi ha mentito verrà denunciato per le sue menzogne: purtroppo noi a volte commettiamo lo sbaglio di farci muovere dalla compassione. Se è vero quello che è stato detto, perché i ragazzi qui continuano a sorridermi ogni giorno?”.