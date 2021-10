Incendio Taranto, morta nonna 84enne: rogo causato dal nipotino che giocava con i fiammiferi Incendio in un appartamento in viale Magna Grecia a Taranto. Una donna di 84 anni è morta in seguito al rogo che pare sia stato causato involontariamente dal nipotino che, mentre giocava con dei fiammiferi, pare abbia dato fuoco a una tenda. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della vittima, ex insegnante in pensione.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia a Taranto, dove una donna di 84 anni è morta in seguito allo scoppio di un incendio nell'appartamento in cui viveva in viale Magna Grecia. Stando alle prime informazioni disponibili, pare che ha a causare il rogo sia stato involontariamente il nipotino della vittima, da lei accudito durante l’assenza per lavoro del papà, che giocando dei fiammiferi avrebbe dato fuoco ad una vecchia tenda che era vicino al balcone della casa. Da qui le fiamme avrebbero raggiunto il divano dell'abitazione propagandosi poi nel resto nell'alloggio. I vicini, accortisi del fumo, sono accorsi e hanno messo in salvo il bimbo mentre per la donna non c’è stato nulla da fare. Intanto il fumo aveva invaso il vano scale suscitando notevole preoccupazione negli abitanti dello stabile. In un loro comunicato, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto ha dichiarato che il rogo si è sviluppato all'undicesimo piano, ultimo dell'edificio al civico 468.

"Il denso fumo prodotto durante la combustione – hanno spiegato ancora i pompieri – giunto sino all'ottavo piano dell'edificio oltre che nell'appartamento, ha reso difficoltose le prime fasi dell'intervento". Anche i Vigili del Fuoco confermano nella loro nota sia il decesso della anziana donna sia il fatto che il nipote sia salvo. "Precauzionalmente – aggiungono i Vigili del Fuoco – l'edificio è stato momentaneamente evacuato. L'incendio è stato domato e sono tuttora in corso le operazioni di smassamento del materiale interessato". Poco dopo, parte dei residenti, è rientrata nelle proprie abitazioni. La vittima è una insegnante in pensione, Anna Vinciguerra.