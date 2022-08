Incendio sul Carso nei pressi di Duino, bloccate ferrovia e autostrada A4 Incendio divampato sul Carso nella tarda mattinata di oggi 6 agosto 2022. Chiuso in via precauzionale il tratto ferroviario Monfalcone-Trieste e l’autostrada A4 Villesse – Sistiana.

A cura di Ilaria Costabile

Nuovo incendio divampato nella tarda mattinata di oggi, 6 agosto 2022, sul Carso dove già qualche giorno fa vi erano stati incendi di dimensioni significative e piuttosto pericolosi. Si teme che le fiamme possano interessare anche alcuni tratti di passaggio, ragion per cui dalle 12:30 è stato chiuso in via precauzionale il traffico ferroviario nel perimetro Monfalcone-Trieste e il raccordo autostradale per entrambi i sensi di marcia, anche questo nell'area di Monfalcone.

Sul luogo dell'incendio sono già sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che subito si sono adoperati per spegnere le fiamme, che potevano compromettere anche il passaggio su un tratto dell'autostrada A4, dove oggi è indicata come giornata da bollino nero, con affluenza di turisti lungo la barriera autostradale del Lisert. Il fumo dell'incendio si è spostato verso Duino, dove gli abitanti sono stati allertati e per uscire dalle loro abitazioni dovranno indossare delle mascherine protettive, intanto il sindaco del piccolo paese alle porte di Trieste ha firmato un'ordinanza dedicata, con la quale chiede ai cittadini di non lasciare le proprie case se non per motivi strettamente necessari.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Un intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è stato poi provvidenziale perché ha evitato che ci fosse lo scoppio di un bombola del gas ormai circondato dalle fiamme del nuovo incendio divampato sul Carso. Il vice sindaco Mitja Petelin, sul posto nel momento in cui sono intervenuti i vigili del fuoco, raggiunto dall'Ansa ha dichiarato:

La situazione era di grave pericolo quando siamo arrivati c'erano i residenti che tentavano disperatamente di tenere lontano il fuoco dal bombolone con estintori e pompe di irrigazione da giardino. L'arrivo dei soccorritori ha davvero scongiurato il peggio, ora la situazione, in quella zona, sembra sotto controllo.

La chiusura dell'autostrada

A poche ore dall'incendio sono state evacuate anche alcune spiagge, completamente ricoperte dal fumo e dall'odore di bruciato. Intanto, in attesa di un miglioramento della situazione, previsto nel pomeriggio quando si attendono sulla zona anche dei temporali, che possano quindi placare gli strascichi dell'incendio, le autorità di Autovie Venete hanno predisposto la chiusura dell’intero tratto dell’autostrada A4 Villesse – Sistiana, di circa 40 chilometri, in entrambe le direzioni.