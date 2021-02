Attimi di paura ieri a Bologna, dove un incendio è scoppiato alla scuola materna di via Flora, nel cuore del quartiere Navile tra via Gobetti e via del Battiferro. Il rogo, partito da una canna fumaria, si è verificato intorno alle 15:20 e le maestre hanno cercato di mettere in salvo i bambini, un centinaio almeno suddivisi in una decina di classi, non creando il panico. Sono stati proprio gli educatori ad accorgersi delle fiamme e ad aver sentito puzza di bruciato, facendo scattare l'allarme e facendo immediatamente radunare i bimbi nel giardino che circonda la struttura per metterli al sicuro. A bruciare è stata una parte del tetto dell'istituto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra, l’autoscala, l’autobotte e il funzionario di guardia. All’arrivo dei soccorsi i bimbi erano già stati portati tutti fuori in giardino. Insieme a loro sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno supervisionato all’intervento e dato assistenza al personale scolastico e ai bambini.

Al momento risultano ignote le cause dell'incendio, per scoprire le quali sono in corso le verifiche da parte dei tecnici comunali. Non risultano feriti, né intossicati, ma la struttura è rimasta oggi chiusa per consentire i lavori di messa in sicurezza e di ripristino della parte di tetto che è stata risparmiata dalle fiamme. Già domani, giovedì 4 febbraio, tutto tornerà alla normalità. A rassicurare genitori ed educatori è intervenuta anche l'amministrazione comunale che ha sottolineato come "stanno bene sia i bambini, sia il personale scolastico, intervenuto immediatamente chiamando i vigili del fuoco e accompagnando all’esterno tutte le sezioni".