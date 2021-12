Incendio in una scuola di musica ad Alessandria, maestra muore carbonizzata: Monica aveva 55 anni È morta carbonizzata nell’incendio scoppiato oggi nella scuola di musica Tamburvoice di Alessandria Monica Prendin, violinista e maestra di 55 anni. Ustionato il batterista Gianni Bernini, che avrebbe anche tentato di rientrare nei locali per salvare la donna.

A cura di Ida Artiaco

Screen da Youtube.

Tragedia ad Alessandria, dove un incendio è scoppiato nella scuola di musica Tamburvoice uccidendo una persona. Si tratta di Monica Prendin, violinista, maestra e preside dell'istituto di 55 anni morta carbonizzata. L'esplosione si è verificata oggi nello stabile in via Arnaldo da Brescia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme con polizia e carabinieri.

Nel rogo è rimasta intossicata anche un'altra persona, il batterista Gianni Bernini, anche lui insegnante nella scuola. L’uomo avrebbe anche tentato di rientrare nei locali per salvare la donna ma è stato inutile. È stato poi trasferito all'ospedale "Santi Antonio e Biagio". Secondo la prima ricostruzione a dare l’allarme intorno alle 9 è stata una giovane allieva della scuola di musica situata al secondo piano della palazzina che ha danni ingenti.

Indagini in corso, ma la causa dell'incendio è ritenuta accidentale: chi è intervenuto nello stabile ha notato alcune stufe presenti nelle stanze, da dove non si esclude sia partita la fiamma, ma il condizionale è d'obbligo.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per la donna sui social network. "Partecipiamo al grande dolore della scuola Tamburvoice per la perdita della cara Monica Prendin. Ex allieva del "Vivaldi", Monica è stata sempre presente alla Maratona musicale che il Conservatorio organizza ogni anno insieme agli istituti della Rete per la Formazione Musicale di Base. La ricordiamo così, mentre accompagna al pianoforte i suoi studenti, durante una di quelle belle giornate di festa della musica. Alla scuola e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze", è il messaggio del Conservatorio Vivaldi. "Insegnare musica era ciò che Monica voleva, quella scuola era la sua passione", ha detto invece il marito della vittima, Pierpaolo Sobrino, consigliere comunale di Castello Annone.