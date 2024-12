video suggerito

Incendio improvviso in cabina, camionista muore intrappolato nel tir tra le fiamme sull'A22 Nel camion fermo in sosta nell'area di servizio Laimburg dell'autostrada A22 si sono sprigionate delle fiamme che non hanno lasciato scampo all'autotrasportatore. Dopo le operazioni di spegnimento, è avvenuta la tragica scoperta del corpo senza vita dell'uomo.

A cura di Antonio Palma

Il camion che ha preso fuoco sulla A22

Un camionista è morto intrappolato tra le fiamme nel suo tir quando un improvviso incendio è divampato in cabina di guida sull'autostrada A22 del Brennero. La tragedia nella tarda serata di martedì quando, per motivi ancora da accertare, nel camion fermo in sosta nell'area di servizio Laimburg, in provincia di Bolzano, si sono sprigionate delle fiamme che non hanno lasciato scampo all'autotrasportatore.

A lanciare l'allarme, intorno alle ore 23:30, automobilisti e camionisti in transito sulla carreggiata sud dell'autostrada A22. Dal camion infatti fuoriusciva un intenso fumo nero che ha allarmato i presenti che hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza. Sul posto sono accorse le squadre del Corpo dei Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano ma al loro arrivo purtroppo la cabina del camion era già avvolta dalle fiamme.

Fino all'ultimo si è sperato che il camionista si fosse allontanato e che non vi fosse nessuno all'interno ma purtroppo dopo le operazioni di spegnimento, è avvenuta la tragica scoperta del corpo senza vita dell'uomo. Inutili per lui l'intervento sul posto dei sanitari di un'ambulanza della Croce Bianca e del medico d'urgenza della Croce Rossa.

Le operazioni di spegnimento non sono state facili e si sono rivelate impegnative a causa dell'intensa produzione di calore e degli spazi limitati dell'area di servizio. Inoltre, vi era il rischio che l'incendio si propagasse ai veicoli vicini ma il rapido intervento dei pompieri, con squadre inviate sia da Bolzano sia dai Vigili del Fuoco Volontari di Egna, ha scongiurato altri pericoli.

Sul luogo della tragedia anche il servizio di manutenzione autostradale per il ripristino dell'area interessata e la polizia autostradale che ha avviato le indagine per ricostruire l'accaduto. Al momento i motivi del rogo mortale sono ancora in fase di accertamento.