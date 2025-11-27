Incendio alla cartiera Fedrigoni di Riva del Garda: colonna di fumo visibile a diversi chilometri

Un incendio è divampato alla cartiera Fedrigoni di Varone, Riva del Garda: evacuati gli operai (uno di loro è rimasto leggermente ferito), vigili del fuoco al lavoro, fumo visibile a chilometri.

Un vasto incendio ha colpito questa mattina, giovedì 27 novembre, lo stabilimento delle Cartiere Fedrigoni a Riva del Garda, nella frazione di Varone, sollevando una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. L’allarme è scattato poco dopo le ore 9:00, quando le fiamme si sono sviluppate in un locale magazzino situato sotto il tetto dello stabilimento, lambendo la parte più alta della struttura.

Secondo le prime informazioni, un operaio che stava eseguendo lavori di manutenzione su una guaina sarebbe rimasto lievemente intossicato, senza conseguenze gravi. Tutti gli altri dipendenti presenti nello stabilimento sono stati evacuati immediatamente e i camion in arrivo per scaricare merci sono stati fatti uscire dal piazzale per sicurezza.

Sul posto è stato subito dispiegato un vasto dispositivo di soccorso: oltre ai vigili del fuoco permanenti di Trento, sono intervenuti i volontari del distretto Alto Garda e quelli di Mori, Arco e Molina di Ledro. Le squadre hanno operato per contenere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse ad altre aree dello stabilimento.

L’area interessata è stata interdetta al transito e sorvegliata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. Il sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, avvisato dell’accaduto mentre era in riunione di Giunta, si è recato immediatamente sul posto per seguire l’evolversi della situazione

Per monitorare eventuali rischi ambientali, sono presenti anche i tecnici dell’Appa per verificare le condizioni dell’aria nella zona circostante. La nube di fumo, intensa e visibile a chilometri di distanza, ha contribuito a creare un clima di apprensione tra i residenti e i pendolari della zona.

Al momento, i vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme e ridurre i danni, la cui entità, secondo le prime stime, è ingente. Nonostante il panico iniziale, grazie alla rapidità dell’intervento e all’evacuazione tempestiva del personale, non si registrano feriti gravi.