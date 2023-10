Incendi in Sicilia, roghi da Palermo a Messina alimentati dal vento: case evacuate e strade chiuse Decine di roghi sono divampati dalla serata di giovedì 19 ottobre a causa delle temperature elevate e alimentati dai forti venti provenienti dal Sud. Il più esteso quello di Termini Imerese, dove sono state chiuse le scuole ed evacuate alcune abitazioni. Fiamme anche a Cefalù, Villafranca Tirrenica, Gioiosa Marea e Rometta. Chiuse e riaperte la A19 e la A20.

A cura di Eleonora Panseri

Nelle ultime ore in Sicilia sono stati registrati decine di roghi, scoppiati a causa delle temperature elevate, che hanno superato i 35 gradi, e alimentati dai forti venti provenienti dal Sud.

Come si legge in un aggiornamento pubblicato dalla protezione civile della Regione Sicilia, i maggiori fuochi sono divampati a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrenica. Incendi anche a Gibilmanna e Castelbuono, sempre nel territorio di Cefalù, e nel Messinese a Gioiosa Marea, San Piero Patti e Rometta.

Scuole chiuse e abitazioni evacuate

A Villafranca e dintorni l'emergenza è iniziata nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre. Le fiamme sono arrivate anche a minacciare il centro abitato. Il sindaco Giuseppe Cavallaro ha disposto la chiusura di scuole, asili pubblici e privati e strutture sociali, riporta la Gazzetta del Sud.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto cinque squadre, al lavoro anche i canadair Alcuni abitanti sono stati costretti a evacuare le loro abitazioni e diverse auto che si trovavano parcheggiate ai margini delle strade sono state distrutte dal fuoco.

Scuole chiuse anche a Cefalù. Il primo cittadino, Daniele Tumminello, dopo l'avviso straordinario di allerta rossa, ha fatto sapere che "a fini precauzionali, per evitare situazioni di rischio e pericolosità connesse alla situazione in atto e in evoluzione nelle prossime ore e domani, per la sicurezza della popolazione scolastica come anche per garantire una migliore fluidità del traffico veicolare ed evitare sovraccarico alla viabilità in caso di emergenze è stata emessa un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città".

Chiuse la A19 e la A20

Il fuoco è arrivato fino all'autostrada A20 in direzione Palermo dove il fuoco ha lambito le due carreggiate. La Polstrada e il Cas hanno chiuso il tratto tra Villafranca e Milazzo in entrambe le direzioni fino alle 10, quando è ripresa la circolazione.

Fuoco e lunghe code anche sull’autostrada A-19, la Palermo-Catania, chiusa e riaperta in direzione del capoluogo etneo. I vigili del fuoco e il personale dell’Anas sono al lavoro per far fluire nuovamente la circolazione e domare le fiamme che si sono sviluppate grazie al vento di Libeccio che da due giorni soffia prepotentemente sulla Sicilia occidentale.

Allerta rossa per rischio incendi

L'allerta rossa per rischio incendi disposta ieri permarrà per tutta la giornata di oggi, venerdì 10 ottobre.

"Tutte le strutture operative competenti attivino le conseguenti fasi operative. Tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile diano disponibilità per mantenere alta la sorveglianza sul territorio ed intervenire sui focolai in modo da evitare che il fuoco divampi“, ha comunicato l’ingegnere Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.