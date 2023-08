Incendi in Sicilia, fiamme vicino la pista: chiuso aeroporto di Trapani. Evacuata Tonnara di Scopello Ancora incendi in Sicilia: oggi le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia la pista, lato mare, dell’aeroporto di Trapani, costringendo la chiusura dello scalo in via precauzionale. Evacuate 200 persone dalla Tonnara di Scopello.

A cura di Ida Artiaco

Dopo Catania, in Sicilia anche un altro aeroporto chiude a causa di un incendio: si tratta dello scalo di Trapani-Birgi. È quanto ha appena annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha aggiunto di essere in contatto con Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, e con il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra.

Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia la pista, lato mare, costringendo allo stop al traffico in via precauzionale a causa del denso fumo.

Sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi antincendio militari del 37′ Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio del 82′ CSAR dell'aeronautica. "Stiamo collaborando con l'aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l'interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi – afferma il presidente dell'Airgest Salvatore Ombra – sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto".

Non solo. Sempre nel Trapanese oggi è stata evacuata la famosa Tonnara di Scopello per un incendio che sta interessando la nota località balneare, frazione del comune di Castellammare del Golfo. I turisti vengono portati in salvo via mare. Sul posto la Protezione civile con due elicotteri e un canadair per cercare di domare le fiamme.

"Stiamo evacuando circa 200 persone", ha detto all'Italpress il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina -. Sono decine gli incendi che stanno interessando la Provincia di Trapani. La situazione più grave a Scopello. Ma il fronte degli incendi è ampio. Roghi si registrano anche nel Palermitano, nell'Agrigentino, dappertutto in Sicilia. Sono in contatto continuo con il presidente della Regione, Renato Schifani, che segue la situazione".